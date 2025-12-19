Milan: Giménez ya palpita el regreso

"Ahora me toca recuperarme al 100% y me espera mucho trabajo duro para volver como se debe. Lo haré más fuerte que nunca. Nos vemos pronto", agregó el futbolista en un mensaje publicado en la red social Instagram en el que citó un pasaje de la Biblia que afirma: "No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas".

Giménez se sometió a una artroscopia en Ámsterdam que estuvo a cargo del especialista Gino Kerkhoffs y fue supervisada por el cuerpo médico del club "rossonero", que confirmó que el delantero permanecerá en esa ciudad durante la próxima semana antes de regresar a Italia para completar su recuperación, que le demandará al menos dos meses antes de regresar a las canchas.

La idea es que Giménez, de 24 años, exjugador del Cruz Azul y del neerlandés Feyenoord, lesionado en un partido frente a Atalanta, se rehabilite al 100% para poder ser convocado al seleccionado "azteca" que conduce Javier Aguirre, que será uno de los anfitriones del próximo Mundial junto con Estados Unidos y Canadá y en la que celebró seis goles en 44 partidos disputados. (ANSA).