Milán, la tasa más alta de millonarios del mundo

Así lo afirma el informe anual de Henley & Partners publicado hoy por Il Sole 24 Ore. En la capital financiera mundial, Nueva York, la proporción es de uno de cada 22, en Londres de uno de cada 41 y en Roma de uno de cada 54.

Incluso París, dentro de sus límites (con tan solo 2,14 millones de habitantes), tiene un millonario por cada 14 residentes.

Aún más sugerente —escribe el periódico que informa sobre los datos— es el análisis del índice entre los centimillonarios (al menos 100 millones de dólares en liquidez en su cartera), que en Milán hoy son 182, casi la misma cifra que en el Principado de Mónaco (192), más que todo el cantón de Zúrich, Miami e incluso que. Pero, sobre todo, en esta clasificación especial, Milán, junto con Dubái y Miami, es la única ciudad del grupo líder que se caracteriza por la previsión de un "alto crecimiento" para los potenciales recién llegados.

La "pequeña" Milán, a la sombra de la Madonnina, registra una persona superrica por cada 7692 habitantes, al mismo nivel que Los Ángeles (una por cada 7558) y París (solo en el área metropolitana, una por cada 7743 habitantes) y muy por delante de Nueva York (una por cada 10.757 habitantes) y Londres (una por cada 25.244).

Según H&P, la razón de este éxito es "la centralidad de Milán como centro global de negocios, finanzas, moda y diseño".

Por el contrario, la City de Londres desde el año pasado ha sido escenario de la mayor fuga de multimillonarios globales de la historia, debido a la revocación por parte del Partido Laborista de la centenaria norma fiscal para los no residentes.

Entre los factores de éxito del sistema-país (y, por lo tanto, de la ciudad-estado de Milán) se encuentra un segundo pilar, nada desdeñable: el impuesto de sucesiones, con Italia ofreciendo al mercado un atractivo 4%, en línea con las tradiciones suizas habituales.

