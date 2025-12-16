Milan: Leao será suplente contra Napoli

Leao debió ser reemplazado a los 31' por Samuele Ricci durante el triunfo por 3-2 que Milan celebró contra Torino por la decimocuarta fecha de la Serie A luego de sentir una molestia tras un remate de media distancia.

Los estudios médicos a los que Leao fue sometido el pasado martes 9 descartaron una lesión muscular, pero Allegri planea incluirlo en el banco de suplentes en el partido del jueves 18 contra Napoli en la primera semifinal de la Supercopa de Italia 2025, cuya segunda llave ofrecerá al día siguiente el duelo entre Bologna e Inter.

Napoli ganó la edición 2024-25 de la Serie A al superar por un punto al Inter, mientras que Bologna se adjudicó la Copa Italia pasada tras vencer en la final al Milan, que buscará revalidar el título que conquistó en la edición anterior de la Supercopa de Italia.

Para cuidar a Leao, el entrenador planea una alineación contra Napoli con el francés Christopher Alan Nkunku y el estadounidense Christian Pulisic como delanteros en la alineación de un Milan que esta temporada ya fue eliminado en la Copa Italia.

Este plan de emergencia de Allegri se vio condicionado por la lesión de tobillo que afecta a Giménez, quien será sometido en los próximos días a nuevos estudios para determinar cómo afrontar el problema.

Otro problema para Allegri será la ausencia del zaguero Matteo Gabbia, quien sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda durante el empate 2-2 como local ante Sassuolo por la decimoquinta fecha de la Serie A previo al viaje a Riad que dejó al Milan en el segundo puesto del torneo que Inter lidera en soledad.

La buena noticia para Gabbia y para Allegri es que los estudios médicos a los que el zaguero fue sometido 24 horas después del partido contra Sassuolo descartaron lesiones del ligamento capsular y del menisco en su rodilla izquierda, motivo por el cual evaluará si lo convoca a jugar en una eventual final de la Supercopa de Italia 2025 prevista el lunes 22. (ANSA).