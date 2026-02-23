Milan: Loftus-Cheek operado con éxito

"El futbolista ingresó en el departamento de Cirugía Maxilofacial y Clínica Dental del ASST Santi Paolo e Carlo, donde fue intervenido hoy por el doctor Luca Autelitano. La operación para reducir y estabilizar la fractura fue un éxito rotundo. Rubén se encuentra bien y ya recibió el alta", se lee en un comunicado del Milan.

Loftus-Cheek, de 30 años, debió ser retirado en camilla con un protector en el cuello y un gran corte en la cara al haber sido reemplazado a los 11' del partido disputado ayer por el suizo Ardon Jashari (luego sustituido a los 85').

El mediocampista inglés, que se mantuvo consciente en todo momento, fue trasladado de inmediato a un hospital para ser sometido a estudios médicos, los cuales revelaron la necesidad de que sea operado para reparar las fracturas en los dientes superiores y el hueso alveolar maxilar.

"Fue un golpe duro, pero lo peor ya pasó. Agradezco de corazón a todo el personal médico que me ha atendido durante estas horas con profesionalidad y gran atención", escribió luego el propio Loftus-Cheek en redes sociales.

"Un agradecimiento especial a ustedes, la afición, por los numerosos mensajes de cariño y apoyo: los he leído, los he escuchado y me han dado una fuerza increíble. Gracias a mis compañeros: somos un grupo, somos una familia. Ahora avancemos hacia nuestros objetivos, fuertes y unidos. Juntos", agregó el mediocampista inglés. (ANSA).