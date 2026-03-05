Milan: Maignan palpita el clásico contra Inter

"Trabajaste toda la semana, trabajaste toda tu vida para estar aquí. Sólo necesitas sentir el estadio, sólo necesitas escuchar al entrenador, todo cambia en tu cabeza y luego te vas. Todo es cuestión de adrenalina", expresó Maignan en un emotivo video publicado por Milan.

El arquero de 30 años describió sus sensaciones y la energía que brinda el "Derby della Madonnina", que el domingo ofrecerá la visita del Inter, líder con 67 puntos, al Milan, escolta con 57 unidades, por la fecha 28 de la Serie A.

"El entrenador (Massimiliano Allegri, Ndr) ya nos anima, y ;;tú ya estás animado. Llegas y ves a tu afición y luego a la afición rival abucheándote. No tienes miedo, pero está la adrenalina de agarrar el balón y salir", aseguró Maignan.

El arquero francés es uno de los pilares del equipo de Allegri, que planea incluir en la lista de convocados al juvenil defensor Davide Bartesaghi, de 20 años, pese a que ayer se ejercitó por separado en el centro deportivo de Milanello por la molestia en el muslo derecho que acusó tras la victoria por 2-0 como visitante contra Cremonese por la fecha 27 de la Serie A.

Si Bartesaghi no se recupera a tiempo, el favorito de Allegri para cubrir el lateral izquierdo es el ecuatoriano Pervis Estupiñán, mientras que Matteo Gabbia deberá permanecer inactivo tras haber sido operado con éxito de una hernia inguinal.

En el ataque, en tanto, Allegri planea alinear al estadounidense Christian Pulisic, que suma 8 goles en el torneo, con el portugués Rafael Leao, autor de 9 conquistas, cinco menos que el argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter que se perderá el clásico por lesión.

En el mediocampo del Milan, en tanto, Allegri apostará por la conducción del croata Luka Modric y la dinámica del francés Adrien Rabiot, quien ofreció una entrevista a Undici.

"Con Allegri, tengo la ambición de triunfar. Darlo todo, entrenarme al 100% y jugar cada partido como si fuera el último.

Quiero seguir ganando, por eso juego al fútbol: por los retos, para superar las limitaciones", aseguró Rabiot.

"Quiero escribir mi nombre en la historia de cada equipo en el que he jugado: lo hice en París Saint-Germain y Juventus, pero lamentablemente no pude hacerlo en Olympique de Marsella porque sólo estuve un año. Ahora quiero hacerlo en Milan: es un objetivo importante para mí", agregó el mediocampista francés.

"Y luego pensaré en el Mundial 2026. Ganarlo es el objetivo más bonito en la carrera de un futbolista", completó Rabiot, que ya conquistó la segunda edición de la Nations League en la temporada 2020-21.

El clásico del domingo 8 también ofrecerá al Milan una oportunidad de extender su invicto de siete partidos seguidos contra Inter, la serie positiva más extensa en el "Derby della Madonnina" desde el período entre 2002 y 2005, cuando el "neroazzurro" llegó a sumar 10 encuentros seguidos sin triunfos ante el rojinegro.

El plantel del Inter tuvo el día libre por decisión del DT rumano Cristian Chivu luego del entrenamiento desarrollado en la víspera en el centro deportivo de Appiano Gentile, adonde sólo concurrió el delantero francés Ange-Yoan Bonny.

Una molestia muscular impidió a Bonny jugar en el empate 0-0 del martes 3 contra Como por la ida de semifinales de la Copa Italia, pero el delantero francés realizó un programa de ejercitación personalizado para intentar estar disponible contra Milan.

Ante la ausencia de Lautaro Martínez y la duda de Bonny, el DT del Inter planea un ataque encabezado por el francés Marcus Thuram, autor de 7 goles en el torneo, y acompañado por el juvenil Francesco Pio Esposito, quien será titular por primera vez contra Milan.

Inter, que en la fecha 27 venció por 2-0 como local al Genoa, buscará el domingo 8 una "revancha" contra Milan tras la caída por 1-0 en la duodécima fecha del torneo, en la que el equipo "neroazzurro" fue local en el mismo estadio del distrito de San Siro.

El equipo "neroazzurro" busca ganar la Copa Italia (recibirá al Como en la revancha prevista a fines de abril) y la Serie A luego de la decepción por la sorpresiva eliminación en el repechaje por un boleto a octavos de final de la Champions League frente al Bodo Glimt noruego, que se impuso con un global de 5-2. (ANSA).