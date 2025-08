Milan: Mi objetivo es ganar, Modric

"Todos recordamos que el Milan es uno de los mejores equipos del mundo, capaz de ganar siete títulos de la Champions League. No podemos conformarnos con clasificarnos a la Champions League, es el objetivo mínimo. Tenemos que luchar por los títulos, por eso vine aquí", afirmó Modric durante su rueda de prensa de presentación.

"Ganar es mi objetivo y debería ser el de todos. Pero tenemos que ser humildes, trabajar duro para volver a la cima y tener un equipo sólido. Me gusta ganar. Soy muy competitivo y quiero transmitir eso al equipo", insistió el mediocampista croata.

Modric, de 39 años, se incorporó formalmente al plantel que dirige Massimiliano Allegri luego de completar las vacaciones que inició después de la caída por 4-0 del Real Madrid contra París Saint-Germain en semifinales del Mundial de Clubes 2025.

"Aportaré mi experiencia al Milan, estoy entusiasmado. Trabajaré duro, lo daré todo para intentar ayudar en todo lo posible. Sé que hay muchas expectativas puestas en mí, pero estoy listo para este reto", aseguró Modric, quien estuvo acompañado por su esposa Vanja y sus tres hijos, Iván, Ema y Sofía.

"Aportaré mi pasión, humildad, ética de trabajo y sencillez. Soy una persona normal que disfruta jugando al fútbol. Sigo mucho la Serie A porque hay muchos jugadores croatas", reveló Modric, presentado por el director deportivo del Milan, el albanés Igli Tare.

"Se nota que es una liga competitiva y que está recuperando su nivel. Desde el punto de vista táctico, los equipos están muy organizados: eso la diferencia de la Liga española", añadió Modric, quien ganó 28 títulos con Real Madrid.

El mediocampista, que inició su carrera en el Dínamo Zagreb de Croacia, con el que ganó 6 títulos (3 en la Liga, 2 de la Copa y 1 de la Supercopa de ese país), firmó un contrato por un año (con opción a otra temporada) con Milan.

"Descansé, pero también me entrené para llegar en las mejores condiciones físicas posibles", aclaró Modric, que ganó del Balón de Oro y del premio "The Best" de la FIFA en 2018 tras haber sido subcampeón mundial en Rusia ese año.

Modric también reveló su deseo de jugar el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México tras haber participado de las ediciones de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Aunque también pienso en el presente y no tanto en el futuro.

Todos saben dónde me siento más cómodo: en el centro del campo, donde puedo marcar el ritmo y asegurarme de que el equipo juegue bien", subrayó.

"Todavía tengo que hablar con el entrenador para entender dónde quiere que juegue, y a partir de ahí tengo que darlo todo. Sin embargo, el equipo sigue siendo la prioridad, el individuo nunca es importante. Esta debe ser nuestra mentalidad: nadie está por encima del equipo. Estoy aquí para hacer lo que me pida el entrenador", enfatizó.

"No veo la hora de conocer al DT, hablé un poco con él. Estoy muy contento de que Allegri me dirija, es uno de los mejores del mundo, un ganador. Tengo muchas ganas de ver cómo me ve en el campo con este equipo", refirió Modric sobre el entrenador que protagoniza su segundo ciclo en Milan, al cual guió a ganar la edición 2010-11 de la Serie A. (ANSA).