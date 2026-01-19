Milan: preocupación por lesión para Saelemaekers

Milan informó que Saelemaekers, quien envió el centro conectado por el alemán Niclas Fullkrug para sellar el triunfo en el partido disputado ayer, presenta una distensión en el aductor izquierdo.

El club rojinegro, escolta del Inter en la Serie A, agregó que Saelemaekers será sometido a nuevos estudios médicos en las próximas horas para confirmar la gravedad de la lesión.

Por otra parte, la policía de Milán inició investigaciones en el hotel donde Fullkrug y su esposa sufrieron el robo de aproximadamente medio millón de euros en objetos de valor como joyas y relojes.

El delantero alemán, incorporado en el libro de pases del invierno europeo, y su esposa sufrieron el robo en la habitación del hotel donde se alojan desde su arribo a Italia.

Fullkrug declaró que sacó un reloj de la caja fuerte en la mañana del pasado miércoles 14 y que no se percató del robo hasta la noche del viernes 16, cuando regresó del partido que Milan ganó un día antes por 3-1 en campo del Como en un duelo pendiente de la fecha 16 de la Serie A.

La investigación policial incluirá el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad internas, así como la verificación de los turnos de trabajo y la asistencia del personal y los empleados que trabajan en las instalaciones.

Actualmente, no hay indicios de accesos ni movimientos sospechosos cerca de la habitación. (ANSA).