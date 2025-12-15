Milan: Saelemaekers renovó hasta 2031

Lo anunció Milan al publicar un mensaje en el que recuerda que Saelemaekers arribó al club en enero de 2020, cuando firmó el vínculo inicial que concluirá el 1 de julio del año próximo.

"Alexis creció a lo largo de las temporadas, distinguiéndose por su profesionalismo, espíritu de sacrificio y un fuerte sentido de pertenencia, encarnando los valores del club tanto dentro como fuera del campo", destaca nota del Milan.

"Tras disputar 159 partidos y marcar 12 goles con la camiseta rojinegra, contribuyendo además a la conquista del Scudetto en la temporada 2021-22, Milan y Alexis Saelemaekers continuarán su camino juntos con la ambición de alcanzar nuevas metas y escribir nuevos capítulos en la historia rossonera", completa el texto.

Por otra parte, informó que el defensor Matteo Gabbia sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda durante el empate 2-2 como local ante Sassuolo por la decimoquinta fecha de la Serie A.

La buena noticia para Gabbia y para el DT del Milan, Massimiliano Allegri, es que los estudios médicos a los que el zaguero fue sometido 24 horas después del partido contra Sassuolo descartaron lesiones del ligamento capsular y del menisco en su rodilla izquierda.

Igualmente, el cuerpo médico del Milan considera poco probable que Gabbia pueda estar disponible para el partido del jueves 18 contra Napoli por la primera semifinal de la Supercopa de Italia 2025. (ANSA).