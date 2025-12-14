Milan tropieza con empate 2-2 contra Sassuolo y peligra su liderato

AC Milan, que arrancó el fin de semana como colíder de la Serie A, empató 2-2 en su cancha este sábado contra Sassuolo, durante la decimoquinta fecha, dejándose dos puntos en la ajustada lucha en la cima del campeonato italiano.

Con 32 unidades, los Rossoneri se despegan provisionalmente de Nápoles (2º, 31 pts), pero los hombres de Antonio Conte tienen la oportunidad de destacarse como líderes en solitario si vencen este domingo en su visita a Udinese.

Por detrás en el marcador en San Siro desde el gol inicial del canadiense Ismael Kone (13'), Milan logró empatar antes del descanso gracias a Davide Bartesaghi (34'), que marcó nuevamente tras la reanudación (47') para adelantar a los Rossoneri.

Pero a falta de poco más de diez minutos para el final, Armand Lauriente (77') volvió a poner el empate en el marcador.

A punto estuvo el centrocampista francés de lograr la victoria de los suyos con un disparo que golpeó el poste (89'), mientras que su compatriota Christopher Nkunku creyó ser el héroe de Milan en el tiempo añadido (90+6'), pero su gran ocasión fue salvada por el guardameta visitante.

AC Milan podría verse también superado en la tabla por su vecino Inter de Milán (3º, 30 puntos), que visita este domingo a Génova.