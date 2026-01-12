Milan: un reconocimiento para Luka Modric

Modric, de 40 años y subcampeón mundial con Croacia en Rusia 2018, recibió el premio horas antes del partido que Milan jugará como visitante contra Fiorentina en un duelo pendiente de la fecha 16 de la Serie A.

La periodista Gaia Simonetti, jefa de proyectos especiales de USSI Toscana (Grupo de Periodistas Deportivos) y embajadora de "Construyamos la Bondad", fue la encargada de entregar el premio a Modric, reconocido como merecedor del reconocimiento por los niños.

El símbolo del premio es una camiseta diseñada por los niños, que actúa como una especie de investidura como embajador de la bondad.

El Premio "Construyendo Bondad en el Deporte", creado en el otoño boreal de 2022, se inspiró en un gesto sincero de Guglielmo Vicario, arquero italiano del Tottenham que acogió a una familia que huía de la guerra en Ucrania.

En sus primeros tres años, el premio ha recorrido kilómetros, ha llegado a múltiples ciudades y ha llegado a más de 30 hombres y mujeres deportistas, convirtiéndose en un "narrador" de la belleza que el deporte puede brindarnos.

Modric, ganador del Balón de Oro en 2018, y Milan también protagonizaron otro hermoso gesto: enviaron un mensaje de cercanía y apoyo a un joven aficionado del equipo rojinegro que sobrevivió a la tragedia de Crans-Montana. (ANSA).