Milan vence 2-1 al Nápoles y le arrebata el liderato en la Serie A

El AC Milan, pese a haberse quedado con diez hombres a la hora de partido, se convirtió en el nuevo líder de la Serie A con un triunfo 2-1 ante el Nápoles, que sufrió su primer revés de la temporada, este domingo en el choque estelar de la 5ª jornada.

Después de empezar esta liga italiana con un resbalón en casa ante la Cremonese (1-2), el Milan ha mejorado en las últimas semanas y consigue encadenar una cuarta victoria consecutiva.

El estadounidense Christian Pulisic fue el líder rossonero, dando primero la asistencia para que marcara su compañero belga Alexis Saelemaekers en el minuto 3 y luego firmando él mismo, en el 31, el segundo tanto de su equipo.

El Nápoles acortó la desventaja en el 60 con un penal transformado por el belga Kevin De Bruyne, justo después de la expulsión del ecuatoriano Pervis Estupiñán.

Con diez hombres, el Milan dio una master-class defensiva en la última media hora de partido, ayudado por un gran partido de su guardameta francés Mike Maignan.

Como premio a su resistencia, el Milan se pone en cabeza de la Serie A con 12 puntos, los mismos que tienen Nápoles y Roma, a los que supera por una ligera mejor diferencia de goles (+6 contra +5 del Nápoles y +4 de la Roma).

El domingo de la próxima semana, el Milan se enfrentará a la Juventus, que es cuarta con 11 puntos, a solo un punto del trío de cabeza. Será el 213º episodio de ese pulso clásico del 'Calcio', entre dos equipos que están decididos este curso a recuperar el esplendor perdido.

El Nápoles, defensor del título, había logrado hasta ahora un arranque de Serie A perfecto, con cuatro victorias en cuatro partidos. Sufre ahora su primer revés en el campeonato italiano desde el 23 de febrero de este año, cortando una racha de 16 partidos invicto en el torneo.

