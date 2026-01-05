Milan y Nápoles esperan un tropiezo del Inter para asaltar el liderato de la Serie A

En una pelea por el título que ahora parece reservada a tres equipos, Milan y Nápoles aguardan un tropiezo del Inter en la jornada intersemanal para asaltar el liderato de la Serie A.

Tras 18 jornadas disputadas, los nerazzurri encabezan la tabla con 39 puntos, uno más que su rival en la capital lombarda y dos por encima del vigente campeón Nápoles.

A priori, el que lo tiene más complicado es el Inter, que pondrá en juego el liderato el miércoles en Parma, que necesita sumar puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Ese mismo día, el Nápoles recibirá al Hellas Verona, antepenúltimo clasificado con 12 puntos, los mismos que el colista Pisa, aunque cuenta con un partido menos.

La jornada la cerrará en San Siro el Milan, que recibirá al Génova, que apenas cuenta con un colchón de tres puntos con respecto a los equipos en zona de descenso a la Serie B.

- Dinámicas positivas -

El Milan no ha perdido en las últimas seis jornadas (cuatro victorias y dos empates), mientras que el Nápoles cuenta con la ventaja moral de haber ganado la Supercopa disputada antes de Navidad y dos victorias en los últimos dos partidos.

El Inter tampoco pierde en el campeonato desde que cayó en el derbi a finales de noviembre, aunque en semifinales de la Supercopa perdió con el Bolonia, antes de tomarse la revancha el domingo (3-1).

Inter y Nápoles, además, se verán las caras el fin de semana, en el plato fuerte de la 20ª jornada.

Juventus y Roma, ambos con 33 puntos (a 6 del líder) y un partido más, han perdido el contacto con el trío cabecero tras un irregular fin de año y un nuevo tropiezo les puede dejar fuera definitivamente de la pelea por el Scudetto, en la que espera meterse el Como, 6º con 30 puntos y un partido pendiente.

-- Programa de los partidos de la 19ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Martes:

(14h00 GMT) Pisa - Como

(17h00 GMT) Lecce - Roma

(19h45 GMT) Sassuolo - Juventus

- Miércoles:

(17h30 GMT) Nápoles - Hellas Verona

Bolonia - Atalanta

(19h45 GMT) Lazio - Fiorentina

Parma - Inter

Torino - Udinese

- Jueves:

(17h30 GMT) Cremonese - Cagliari

(19h45 GMT) Milan - Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23

2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

3. Nápoles 37 17 12 1 4 26 13 13

4. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8

5. Roma 33 18 11 0 7 20 12 8

6. Como 30 17 8 6 3 23 12 11

7. Bolonia 26 17 7 5 5 25 17 8

8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2

9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4

10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1

11. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8

12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11

13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3

14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7

15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11

17. Génova 15 18 3 6 9 18 28 -10

18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15

19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10

20. Pisa 12 18 1 9 8 13 25 -12