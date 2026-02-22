Milano-Cortina: sfila a Verona il corteo 'No Olimpiadi'

La manifestación fue organizada por la "Red Olímpica No Gracias Verona" y fue promovida por varios grupos de izquierda como el Partido de la Refundación Comunista, Circolo Pink, Paratodos, pero también Rete per la Palestina y Sanitari per Gaza.

La marcha estuvo protegida por un amplio despliegue policial para prevenir el riesgo de infiltración de elementos violentos, como ocurrió en Milán con motivo de la inauguración de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

Los manifestantes se congregaron en Porta Palio y luego marcharon por Valverde hasta llegar a Piazza Arsenale.

Varios cientos de participantes marcharon parcialmente por las calles del centro de Verona, evitando la Piazza Bra, el epicentro de la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026.

Según la "Red Olímpica No Gracias Verona", la ceremonia de clausura "en lugar de celebrar el deporte en toda su belleza como deberían hacerlo los Juegos Olímpicos, legitima el despilfarro de fondos públicos, la devastación ambiental de nuestros territorios, el extractivismo de patrocinadores como Eni, la complicidad en el genocidio de patrocinadores como Leonardo y Coca-Cola, y la violación de los derechos humanos y la represión que constituyen estos juegos" (ANSA).