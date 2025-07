Milei anuncia una reducción de las retenciones agrícolas en Argentina

MONTEVIDEO (AP) — El presidente ultraderechista Javier Milei anunció el sábado una reducción a las retenciones agropecuarias en un esfuerzo por eliminar las cargas impositivas en el vital sector y ante el reclamo de algunos gremios productivos en Argentina.

El anuncio se dio en la apertura de una nueva edición de la tradicional exposición rural y meses antes de que comience la siembra de soja y maíz, los principales productos de exportación.

“Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión y hemos dado muchos avances en esa dirección: ya eliminamos las retenciones a las economías regionales, al sector lácteo, a la carne porcina y a algunos segmentos de carne vacuna. Además, hemos reducido las mismas para el trigo y la cebada”, señaló Milei.

Las retenciones a la carne aviar y vacunas se reducirán del 6,75% al 5%, al tiempo que la carga impositiva al maíz baja del 12% al 9,5%, las del sorgo, de 12,9% al 9,5%, las de girasol, de 7,5% al 5,5% y 4% y las de soja del 33% al 26%. Por su parte, los subproductos de soja, pasarán de pagar el 31% a pagar el 24,5%.

Así, la reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de grano son del 20% y las de la cadena de ganado y carnes, del 26%.

“Es muy importante tener presente que todo esto es posible únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, el cual cuidamos como agua en el desierto ante los embates sistemáticos de la casta política”, agregó Milei.

Argentina, uno de los principales productores mundiales de materias primas agrícolas, retiene impuestos de las ventas externas de granos.

En un país con escasez de divisas y una creciente deuda externa, este tributo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos en dólares para el Estado.

“Estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el gobierno”, advirtió dos veces Milei en su discurso, en el que faltaron las principales autoridades empresariales, con la salvedad de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Otra ausencia resonante fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, enfrentada públicamente con el jefe de Estado.

Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria que encabezó un conflicto histórico del campo contra el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández, calificó los anuncios de Milei como “intrascendentes”, y afirmó que son “demagogia preelectoral”, en diálogo con The Associated Press, en relación con las legislativas de septiembre —en la provincia de Buenos Aires, núcleo agroganadero- y las nacionales de octubre.

“Es un anticipo de la disputa electoral que se viene en la provincia de Buenos Aires especialmente y es parte del proceso de manipulación de la opinión pública”, manifestó, al tiempo que argumentó que las críticas que en la semana hizo la actual conducción de la Federación Agraria son “bastante lavadas”, y definió: “la ecuación sigue siendo patética, el retraso cambiario es la madre de todos los problemas, el costo argentino es insoportable”.

El gobierno argentino había aumentado desde el 1 de julio el impuesto a las ventas al exterior de soja y maíz, una decisión que fue resistida por los productores agrícolas.

En ese momento también se anunció la prórroga hasta marzo de 2026 de las rebajas aplicadas desde enero al impuesto sobre las ventas externas de otros granos, que se mantuvieron en 9,5%, aunque dejó fuera de esa extensión de plazos a la soja, el maíz y el girasol.

En enero el gobierno había anunciado una rebaja por seis meses de los impuestos a las exportaciones de granos, un reclamo de vieja data de los granjeros argentinos potenciado por las pérdidas económicas ocasionadas por la sequía y la caída de los precios internacionales de las materias primas.

Esta nueva reducción —aún insuficiente para muchos productores— fue recogida con beneplácito por la mayoría de las entidades agrarias, que emitieron sus comunicados aun cuando el discurso del mandatario no había concluido.

La Bolsa de Comercio de Rosario --principal puerto granero— indicó que “celebra las medidas anunciadas hoy por el gobierno nacional, y destaca la importancia de continuar por un camino de transformación estructural”.

De acuerdo con otros expertos, la medida es oportuna para el sector, que evaluaba una reducción de 2 millones de hectáreas para el cultivo de soja y se prepara para la temporada de siembra de esa oleaginosa, en septiembre, y de maíz, en octubre.