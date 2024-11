Milei canta elvis, llama "traidores" a quienes votaron a favor de cuba

BUENOS AIRES, 4 nov (Reuters) - El excéntrico presidente argentino, Javier Milei, cantó temas de Elvis Presley en una entrevista el lunes, en la que calificó de "traidores" a los funcionarios involucrados en la decisión de Argentina de votar a favor del levantamiento del embargo contra Cuba en Naciones Unidas, que le costó el cargo a la canciller.

En una colorida entrevista televisiva realizada por la conductora y actual pareja del líder libertario, Amalia "Yuyito" González, que incluyó una larga conversación sobre música, Milei se refirió al abrupto despido de la canciller Diana Mondino el miércoles pasado, después de que votara a favor de levantar el embargo económico de Estados Unidos contra la isla caribeña.

Milei, un showman que se convirtió en un icono de la extrema derecha global, es abiertamente pro-Estados Unidos y ha tenido una postura más distante hacia socios comerciales izquierdistas de la región y el exterior, que incluyó la adopción de medidas para distanciar a Argentina de Cuba y Venezuela.

En la entrevista del lunes, Milei sugirió que buscará despedir a cualquier funcionario involucrado en la votación a favor de levantar las sanciones de décadas contra Cuba, una resolución a la que solo se opusieron Estados Unidos e Israel.

"Todas esas personas que estuvieron involucrados en esa decisión (...) estoy para echarlos a todos. Son traidores a la patria", apuntó. "Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos. La política exterior la fija el Presidente, vos no podés votar cualquier cosa", afirmó.

Milei, un excomentarista de televisión que ganó las elecciones de diciembre pasado a menudo empuñando una motosierra en eventos de campaña como símbolo de los recortes de gastos que planeaba realizar, cantó "Unchained Melody" y "Let It Be Me", de Presley, además de temas del cantante español Nino Bravo.

El temerario economista, quien lleva adelante un enorme ajuste del Estado, ha dado un concierto de rock ya siendo presidente, estuvo en pareja con una conocida comediante y se ha disfrazado de superhéroe para combatir a los "keynesianos".

(Reporte de Adam Jourdan; escrito en español por Lucila Sigal; editado por Walter Bianchi)

