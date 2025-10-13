Milei celebra la liberación de tres rehenes argentinos con un mensaje de "admiración y gratitud" a Trump

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aplaudido la liberación de los 20 rehenes vivos en manos de Hamás, entre ellos tres ciudadanos argentinos --Eitan Horn, Ariel y David Cunio-- y ha expresado su "profunda admiración y gratitud" hacia el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, artífice del plan de paz que han pactado las partes.

“También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz", ha dicho Milei, en alusión a uno de los 28 rehenes que aún siguen en manos de Hamás y que, en principio, no figura entre los cuatro nombres publicados por el brazo armado del grupo palestino para una primera entrega.

Milei ha señalado que el "compromiso con la vida, la libertad y la paz" de Trump "ha devuelto esperanza al mundo". "Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad", ha señalado el líder argentino en redes sociales.