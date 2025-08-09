Milei contra el Parlamento, "quieren el abismo"

En un mensaje grabado de 23 minutos, el mandatario ultraliberal explicó técnicamente sus motivos para vetar las leyes que atentan contra el déficit cero y profundizó su puja con el Parlamento y los opositores, en un año de elecciones legislativas.

"Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento, y sin preocuparse porque esa fuente implique o no imprimir dinero", señaló desde la Casa Rosada, escoltado por Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

"No está proponiendo otra cosa que o más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender", dijo el presidente con gesto adusto y acusó a los legisladores de "sabotaje".

"En una república sana, el Ejecutivo propone los impuestos a cobrar y el Parlamento en representación del pueblo decide si los acepta o no en pos de defender los intereses de sus representados", pero que, "la locura es que aquí, es el propio parlamento el que pretende aumentar el gasto, lo cual implica mayores impuestos y por ende atenta contra los ingresos de sus representados. el verdadero mundo del revés", disparó Milei. Así, el presidente rechazó lo que se votó por mayoría en el Congreso y que prevé aumentos en jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Además, reaccionó tras un nuevo revés legislativo, ya que la oposición avanzó con media sanción para otorgarle más recursos a las universidades y a los hospitales pediátricos.

Luego anunció que en los próximos días impulsará dos medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno". "En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria", reveló.

En segundo lugar, explicó que estará enviando un proyecto de ley al Congreso para "penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal". El proyecto -amplió- "establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit" y que "todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción".

"La inflación se ha desplomado y va camino a desaparecer para el año que viene", dijo. También aseguró que el proceso que instrumenta su gestión rinde sus frutos "poco a poco" y cargó contra la oposición.

"Eso los políticos lo saben muy bien: por eso el Congreso ha redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción.

Por eso quieren quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo.

Son conscientes de que cada paso que damos hacia adelante los aleja más de recuperar el poder y sus privilegios", aseveró.

Esta noche, sin insultos ni agresiones desmesuradas y sin cerrar su alocución con el típico "viva la libertad, carajo", ausente esta vez. (ANSA).