Milei convoca a oposición moderada para avanzar con reformas; bonos argentinos suben

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) - El Gobierno del presidente argentino Javier Milei convocó el lunes a opositores moderados para avanzar en la agenda de reformas en sus próximos dos años de gestión tras lograr un resultado impactante en las elecciones legislativas de medio término el domingo.

En medio de la euforia por un resultado mejor que el esperado por analistas y por el mismo Milei -La Libertad Avanza obtuvo un 40,68% de los votos frente al 31,69% del peronismo opositor-, el mandatario dijo que "ahora lo importante será conseguir las reformas" pro-mercado.

"Lo peor ya pasó", dijo Milei el lunes por la mañana en una entrevista en el canal de televisión local A24. "Voy a buscar los votos que me faltan (en el Congreso) para concretar estas reformas", agregó, en relación con potenciales alianzas con legisladores y gobernadores.

Milei ratificó que buscará impulsar una reforma laboral, previsional e impositiva, luego de reforzar su presencia en un Congreso que estaba dominado por la oposición.

Para el Gobierno era clave reforzar las bancas de su partido en el Parlamento, ya que en los últimos meses sufrió duras derrotas que pusieron en duda su capacidad para aprobar medidas económicas que le permitan revertir una crisis financiera, con pérdida de reservas y una creciente devaluación de la moneda.

El resultado de la elección ya mostró impacto en los mercados, con un alza de los bonos argentinos en dólares de entre 10 y 12 puntos, dijeron inversores el lunes.

Los comicios fueron seguidos de cerca por el presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente había sugerido que podría condicionar su apoyo a Argentina -con la que acaba de firmar un intercambio de monedas por US$20.000 millones- si Milei no conseguía un buen resultado.

"Fue inesperado lograr una victoria tan fuerte. Tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda. Le di un respaldo muy fuerte", dijo Trump a bordo del Air Force One, tras felicitar a Milei. También lo hizo el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

Milei confirmó que hará cambios en su gabinete, muchos de los cuales "son forzados", porque algunos ministros pasaron a integrar el Congreso.

De todos modos, anunció que tiene tiempo para hacer los cambios hasta el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

"El nuevo gabinete lo tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que me comprometí con los argentinos", dijo Milei, sugiriendo que los cambios no serán inminentes.

El primer cambio llegó la semana pasada, cuando el canciller Gerardo Werthein renunció al cargo y fue reemplazado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Ahora el Gobierno deberá anunciar el reemplazo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien obtuvo una banca en el Senado; del ministro de Defensa, Luis Petri, quien fue elegido diputado, y del portavoz presidencial, Manuel Adorni, que será legislador en la ciudad de Buenos Aires.

Aunque el Gobierno logró bajar la inflación a un 30% anual desde el 200% previo a su asunción a finales de 2023, la caída de la actividad económica derivada del fuerte ajuste del gasto público golpeó los bolsillos de muchos argentinos.

Por eso el resultado electoral sorprendió a muchos observadores en medio de una crisis financiera que, sumada a una serie de escándalos de corrupción vinculados a personas allegadas a Milei, habían derivado en una caída reciente de la popularidad del Gobierno.

"La gente, sin estar del todo convencida, de lo que sí está convencida es de no querer volver atrás", dijo a Reuters Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, en alusión a recientes gobiernos peronistas. (Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)