Milei critica la "hipocresía progresista" tras la denuncia a Alberto Fernández por violencia de género

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha cargado este miércoles contra la "hipocresía progresista" que permitiría a la izquierda "golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados", en una alusión velada a la denuncia por presunta violencia de género presentada contra el exmandatario Alberto Fernández.

Milei, que no se ha referido directamente a la causa contra Fernández, ha defendido en un comunicado en redes sociales que uno de sus compromisos pasa por erradicar la "estafa" que, a su juicio, han supuesto las "políticas de género".

"La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", ha explicado.

En este sentido, Milei, que cerró dicho Ministerio, ha planteado como "única solución" para bajar la tasa de criminalidad "ser duros" contra quienes cometen los delitos, en lugar de "aprovecharse de un problema grave para hacer negocios".

"Todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos", ha añadido Milei, quien ha apuntado que "el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones".

La denuncia de la exprimera dama Fabiola Yáñez contra Fernández ha entrado de lleno en el terreno del debate político en Argentina, pese a que el anterior mandatario ha tratado de defenderse con un comunicado en el que tacha de "falso" los hechos que se le imputan y alega que aportará pruebas ante la Justicia.

