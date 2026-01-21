Milei dice en Davos que América será un "faro de luz" para Occidente

El presidente de Argentina, Javier Milei, principal aliado de Donald Trump en América Latina, arremetió contra el socialismo en su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, y aseguró que "América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".

En su tercera participación en Davos, Milei evocó que en 2024 señaló que Occidente estaba "en peligro" y en 2025 dijo que diferentes organismos internacionales impulsaban "un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar personas".

El socialismo "siempre termina mal, horriblemente mal", enfatizó Milei, al referirse a los "daños aberrantes" que causó en Venezuela con el "establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente".

Pero ahora, "el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente", declaró el mandatario.

Milei intervino a continuación de Trump, quien en su discurso elogió al gobierno interino de Venezuela y auguró que al país le irá "fantásticamente bien", luego del ataque con el que depuso al presidente Nicolás Maduro.

El jueves el presidente argentino participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz, creado por Trump inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero cuyo estatuto no parece limitar su función al territorio palestino.

El discurso del mandatario tuvo como eje principal "probar" que el "capitalismo de libre empresa" es "justo" y "eficiente", y señalar que es necesario que los Estados intervengan menos en la economía.

"Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor", dijo Milei.