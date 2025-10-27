Milei dice que Argentina impulsará nuevas reformas tras el triunfo en elecciones legislativas
BUENOS AIRES, 26 oct (Reuters) - El presidente de derecha radical de Argentina, Javier Milei, dijo el domingo por la noche que el triunfo de su partido en las elecciones legislativas le permitirá defender las reformas ya realizadas e impulsar "las que faltan".
Milei también dijo que hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que puede alcanzar acuerdos básicos e invitó a los gobernadores de las provincias con representación en el Congreso a discutir nuevos pactos.
"Quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para confirmar este rumbo", dijo Milei luego de la difusión de los resultados electorales.
"Hoy el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el camino de la patria", agregó. (Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)
