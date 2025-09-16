Milei envía al Congreso presupuesto 2026 con objetivo de equilibrio en cuentas públicas
BUENOS AIRES, 15 sep (Reuters) - El presidente argentino, Javier Milei, anunció el lunes que enviará por la noche al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto para 2026 que estipula que a fines del próximo año se alcanzará un superávit fiscal "o, en el peor de los casos, un equilibrio fiscal".
El mandatario adelantó que el proyecto propone un aumento de las partidas para pensionados del 5% mientras que se incrementará el gasto en salud en 17%.
"El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de Gobierno", dijo Milei en una transmisión por cadena nacional. "Es la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina", agregó.
(Reporte de Eliana Raszewski)
