Miles de manifestantes recuerdan a las víctimas de la dictadura

MADRID, 24 Mar. 2024 (Europa Press) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reivindicado "una memoria completa para que haya verdad y justicia" este 24 de marzo en el que se recuerda el golpe de Estado militar de 1976, convertido ahora en el Día de la Memoria y ha equiparado a las víctimas de la dictadura militar con los fallecidos por acción de grupos "terroristas" que vinculó con el kirchnerismo.

La Presidencia ha publicado un vídeo que se concentra en las víctimas de los atentados previos a la dictadura, plantea que los crímenes de ambas partes se dieron en el marco de una "guerra" y cuestiona el número de 30.000 desaparecidos que defienden las organizaciones de Derechos Humanos.

El vídeo publicado por la Casa Rosada no menciona las desapariciones, torturas y asesinatos de la dictadura y señala al expresidente de izquierda Néstor Kirchner y a sus afines por no condenar el terrorismo, por derogar el indulto aprobado por Menem y la ley de Punto Final y la de Obediencia Debida. "Estaban en el poder. No solamente sus guerrilleros, los terroristas que habían tomado las armas en aquel entonces, sino también sus ideólogos", resalta.

La pieza argumenta que si se cuentan los sucesos con "un ojo tapado" no es historia. "Ha sido una guerra donde ha caído gente inocente de ambos lados", apunta.

"No es que los militares fueran malos o nosotros fuéramos malos, nos convertimos en monstruos. No fueron dos demonios, fueron dos ángeles caídos porque desde ambos lados peleamos por la libertad, por la patria", relata por su parte en el video el exguerrillero de Montoneros Luis Labraña, que reivindica que fue él quien "inventó" la cifra de los 30.000 desaparecidos.

Manifestaciones

Mientras, diversas organizaciones de Derechos Humanos han salido a las calles de las principales ciudades del país bajo el lema "30.000 razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada" planteado por Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación H.I.J.O.S.

La marcha principal, la de Buenos Aires, ha recorrido este domingo la distancia que separa la antigua sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se practicaron toruras, de la emblemática Plaza de Mayo con presencia del peronismo, sindicatos y organizaciones sociales.

Después, a mediodía, se produjo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y una manifestación en contra del gobierno de Milei, informa la emisora argentina Cadena 3.

Abuelas de Plaza de Mayo denuncian que hay todavía unos 300 nietos y nietas que continúan desaparecidos. "Hoy son personas adultas que no saben quienes son y los seguimos buscando todos los días como las abuelas lo vienen haciendo hace 46 años", ha destacado la portavoz de Abuelas de Plaza de Mayo y nieta restituida Claudia Victoria Poblete Hlaczik.

Por su parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se movilizará bajo el lema "La patria no se vende. La vida no se entrega. El pueblo se subleva". También se ha movilizado Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que agrupa organizaciones de derechos humanos y de izquierda bajo la consigna "Son 30.000, fue y es genocidio. Abajo el plan de Milei, los gobernadores y el FMI".

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha publicado por su parte una imagen suya y su marido de hace 20 años en la sede de la ESMA. "Un día como hoy, hace 20 años, acompañé al presidente Néstor Kirchner al acto de recuperación de lo que fuera el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, la ESMA. Tal vez, el lugar más emblemático de la tragedia política, económica y social que envolvió a todos los argentinos en aquellos años y de la que, aún hoy, sufrimos las consecuencias", ha planteado.

En un extenso mensaje, Cristina Fernández reprocha a quienes "todavía se niegan a reflexionar" y recuerda que la ESMA ha sido incorporado a la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de forma similar al campo de concentración nazi de Auschwitz.