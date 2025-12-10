Milei espera acelerar reformas liberales con nuevo Congreso en Argentina

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 10 dic (Reuters) - El renovado Congreso de Argentina comenzará el miércoles un período de sesiones especiales en las que el presidente Javier Milei pretende avanzar con las reformas ultraliberales que considera necesarias para impulsar una economía estancada.

Tras imponerse en los comicios legislativos de octubre, el partido oficialista LA NACION Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría en la Cámara de Diputados y pasó a contar con un bloque más amplio en el Senado, lo que le permitiría sortear la oposición a sus proyectos del peronismo de centroizquierda.

Milei pretende que el Parlamento apruebe en los próximos meses el proyecto de presupuesto nacional, una reforma laboral cuestionada por los sindicatos y una nueva norma tributaria que hasta diciembre no habrían contado con el visto bueno de un Congreso dominado por la oposición.

Además, el oficialismo buscará la aprobación de una nueva regulación sobre minería en zonas de glaciares, entre otras iniciativas que se espera que generen polémica.

"El Gobierno tiene condiciones favorables para aprobar todas estas reformas, tanto en Diputados como en el Senado, gracias a bloques más amplios y a alianzas potenciales", señaló a Reuters el analista político Julio Burdman, quien consideró además que las reformas cuentan con respaldo popular.

Entre otros cambios al sistema de trabajo, el Gobierno pretende flexibilizar la jornada laboral y las vacaciones, así como también modificar el sistema de indemnizaciones por despidos, de modo de reducir costos a las empresas.

Por otro lado, busca simplificar el pago de impuestos con una reforma tributaria de la que aún no se conocen los detalles.

"Hablamos de una modernización laboral para actualizar las condiciones bajo las cuales se genera empleo en Argentina, hablamos de profundizar el camino de la desregulación y la baja de impuestos", afirmó recientemente el presidente Milei en el foro America Business Forum.

Una fuente del Gobierno dijo a Reuters que espera que el presupuesto se apruebe en diciembre y que la reforma laboral comience a tratarse antes de fin de año, aunque se aprobaría recién en 2026. La nueva normativa tributaria llegaría al Congreso en los primeros meses del año próximo.

A partir del miércoles, LA NACION Libertad Avanza contará con 95 diputados sobre un total de 257, frente a los 93 del peronismo, por lo que necesitará solo 34 votos adicionales para aprobar los proyectos de ley.

Si bien el peronismo seguirá siendo la primera minoría del Senado con 28 bancas sobre un total de 72, no podrá bloquear los proyectos del oficialismo, que cuenta con 18 senadores y solo debería lograr acuerdos con otros 19 para obtener una mayoría.

Hasta diciembre, el Congreso se había convertido en un dolor de cabeza para Milei, que vio cómo sus proyectos de ley naufragaban en un mar de legisladores opositores y sus decretos presidenciales eran revertidos por las dos cámaras.

Algunos expertos advirtieron, sin embargo, que el Parlamento no será el último escollo para las reformas liberales de Milei, que podrían encontrar reparos de la Justicia si ésta encontrara controvertidas algunas de las nuevas normas.

"Independientemente de la decisión legislativa, va a haber decisiones judiciales que podrían impedir (las reformas). Desde esa óptica, no saldrían con facilidad", explicó Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco. (Reporte de Nicolás Misculin, editado por Lucila Sigal)