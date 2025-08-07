Milei impone Día del Niño por decreto

Se celebrará en pocos días, como usualmente se hace en Argentina, el tercer domingo de agosto, el 17 de agosto.

A través del decreto 562, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, el Gobierno puso una fecha fija para la celebración.

En el texto se establece que "el tercer domingo del mes de agosto de cada año" será oficialmente el "Día del Niño". En 2020 (durante el gobierno peronista de Alberto Fernández), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia había promovido una nueva denominación para este día, que pasó a llamarse Día de las Infancias, lo que quedó ahora sin efecto.

El año pasado, durante esta celebración, Milei difundió en las redes sociales un saludo por el "Día del Niño" y pidió que "los niños crezcan lejos de quienes promueven la ideología de género, atentando contra su integridad". (ANSA).