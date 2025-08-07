Milei impone Día del Niño por decreto
Aniquila el Día de las Infancias más inclusivo
- 1 minuto de lectura'
Se celebrará en pocos días, como usualmente se hace en Argentina, el tercer domingo de agosto, el 17 de agosto.
A través del decreto 562, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, el Gobierno puso una fecha fija para la celebración.
En el texto se establece que "el tercer domingo del mes de agosto de cada año" será oficialmente el "Día del Niño". En 2020 (durante el gobierno peronista de Alberto Fernández), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia había promovido una nueva denominación para este día, que pasó a llamarse Día de las Infancias, lo que quedó ahora sin efecto.
El año pasado, durante esta celebración, Milei difundió en las redes sociales un saludo por el "Día del Niño" y pidió que "los niños crezcan lejos de quienes promueven la ideología de género, atentando contra su integridad". (ANSA).
Otras noticias de Javier Milei
- 1
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
- 2
Escándalo en Barcelona: el club le retiró la capitanía a Ter Stegen en medio de un fuerte conflicto
- 3
Balón de Oro: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, entre los candidatos a mejor jugador de la temporada
- 4
Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año