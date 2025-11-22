Milei nombra reemplazos de ministros de Seguridad Nacional y Defensa en Argentina

BUENOS AIRES, 22 de noviembre - La presidencia de Argentina anunció el sábado como nueva ministra de Seguridad Nacional a Alejandra Monteoliva y al general Alberto Presti al frente del Ministerio de Defensa, luego de que los actuales ministros de esas carteras obtuvieron asientos en el Congreso en los comicios legislativos de finales de octubre, en los que el oficialismo obtuvo una victoria apabullante.

La oficina del presidente de derecha radical, Javier Milei, anunció los nombramientos en un comunicado y dijo que ambas designaciones implican una "continuidad del rumbo" con el que los han llevado hasta ahora Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Seguridad, y Luis Petri en el de Defensa.

Tanto Monteoliva, quien ocupa hasta ahora el ministerio de Seguridad, como Presti, actual jefe del Estado Mayor, asumirán sus nuevos cargos el 10 de diciembre, añade el comunicado. Aunque la popularidad de Milei ha caído en los últimos meses por las turbulencias económicas y los escándalos de corrupción, su partido LA LIBERTAD AVANZA obtuvo una contundente victoria en los comicios, tras la que el mandatario llamó a la oposición a avanzar en una agenda de reformas liberales.

(Reporte de Eliana Raszewski; escrito por Adriana Barrera)