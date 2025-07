Milei se despega del caso de vuelo procedente de EEUU con equipaje que no habría sido controlado

BUENOS AIRES (AP) — El presidente de Argentina, Javier Milei, se despegó el miércoles del caso del avión que llegó al país desde Estados Unidos con una única pasajera con la que se ha mostrado públicamente y cargando varios bultos que no habrían sido sometidos a los controles aduaneros, lo que ha despertado sospechas sobre su contenido.

El llamado escándalo de las valijas ha tomado fuerza en las últimas horas a raíz de un dictamen de dos fiscales que señalaron varias irregularidades en torno al vuelo privado arribado el 26 de febrero a Buenos Aires y la falta de controles del equipaje que llevaba a bordo.

Milei dijo a radio El Observador que no conoce personalmente al dueño de la aeronave, el empresario argentino Leonardo Scatturice, y que tener una foto con la pasajera del vuelo, Laura Belán Arrieta, con motivo de una reunión de dirigentes conservadores hace un año "no me hace amigo de ella”.

Arrieta participó en la organización de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) —foro de activistas conservadores de Estados Unidos— en diciembre de 2024 en la capital argentina. A ese encuentro asistió Milei, quien se fotografió con ella y otros asistentes.

Arrieta es empleada en la compañía OCP Tech, dirigida por Scatturice, quien es señalado por la prensa local como uno de los nexos entre el gobierno argentino y el círculo cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, impulsor de esas cumbres conservadoras y a quien Milei considera un estrecho aliado.

Sobre Scatturice, Milei afirmó que conoce "el nombre, pero si pasa por acá no sé ni quién es”.

Pocos días antes del arribo del avión, el presidente argentino , un neoliberal de extrema derecha, había asistido a otra edición de la CPAC en Washington.

En un dictamen basado en imágenes de videos en el aeropuerto capitalino, los fiscales Claudio Navas y Sergio Rodríguez afirmaron que el equipaje del avión que llegó desde Florida no pasó por la revisión que sí fue aplicada al resto de los viajeros de otros vuelos que llegaron esa mañana al país.

El dictamen al que tuvo acceso The Associated Press destacó “la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente” y las imágenes que muestran más de diez trasladados por instalaciones del aeropuerto.

“Se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones”, los dos tripulantes y la pasajera “fueron reconducidos por personal aduanero...

hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje”, señaló el escrito.

Milei afirmó que “los controles son discrecionales; los determina la gente de la aduana” y sobre las sospechas que surgieron en torno al contenido de los bultos señaló que “ese equipaje venía de Estados Unidos, donde te controlan todo".

El Presidente destacó que, cuando se produjeron los hechos, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia.

OCP Tech, dueña del avión, ha señalado en un comunicado reproducido por la prensa local que “la aeronave, la tripulación y la pasajera cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país”.

Pero los fiscales señalaron que además se habrían cometido deficiencias en el registro migratorio de los tripulantes y la pasajera e supuestas irregularidades en la inspección del contenido de la aeronave. Asimismo indicaron que existen dudas respecto a si el avión salió del aeropuerto que fue declarado, Fort Lauderdale, o desde Opa-Locka, también en Florida.