Milei tilda de ignorante al popular actor argentino Ricardo Darín por sus críticas a la economía

BUENOS AIRES (AP) — El presidente ultraderechista argentino, Javier Milei, tildó el viernes de “ignorante” y “operador” al popular actor Ricardo Darín, protagonista de películas multipremiadas y de la serie de ciencia ficción “ El Eternauta” que bate récords de audiencia en el streaming, por quejarse públicamente del costo de los alimentos en Argentina.

Es el último episodio que expone el carácter del mandatario ante las críticas a su gestión, sobre todo cuando proviene de sus colegas economistas y de los artistas.

Darín se pronunció sobre la situación de su país invitado a un popular programa de televisión el pasado fin de semana. Allí se quejó del precio de la docena de empanadas por el equivalente a casi US$50, como muestra del alto costo de los alimentos en el país sudamericano.

“Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, reflexionó Darín.

Si bien el precio de las empandas varía de acuerdo a múltiples factores —relleno, tamaño, zonas donde se comercializan, etc.— Darín tocó un tema neurálgico para el presidente: la pelea contra la inflación.

En dos años de gobierno, el mandatario logró desacelerar el aumento del costo de vida con un plan económico basado en un fuerte ajuste de los gastos del Estado sin emisión monetaria y la intervención en el mercado cambiario para que los vaivenes en la cotización del dólar no se trasladen a los precios de la economía.

En abril la inflación fue de 2,8% y acumula 11,6% en lo que va del año.

Si bien la inflación, con avances y retrocesos, entró en un ritmo descendente, los salarios y jubilaciones siguen muy relegados, demorando una reactivación de la economía que lleva más de una década estancada.

Darín, quien actuó en un sinfín de exitosas películas, entre ellas “El secreto de sus ojos”, ganadora del Óscar a mejor película extranjera en 2010, recibió primero críticas público del ministro de Economía, Luis Caputo, —"me dio vergüencita ajena, dijo una estupidez"—, luego los seguidores del gobierno lo vapulearon en redes sociales y el viernes fue el turno de Milei.

“Ricardito...se quiso hacer el nacional y popular y terminó demostrando ser un ignorante y un operador berreta (de baja calidad)”, señaló el presidente en entrevista con el canal de streaming Neura.

El protagonista de “El Eternauta”, la serie de ciencia ficción basada en una historieta de la década de 1950 que está entre las más populares de la plataforma Netflix, no es el único artista que ha enfrentado el escarnio público del presidente por esbozar alguna crítica sobre el rumbo del gobierno.

Las cantantes pop Lali Espósito y de trap María Becerra fueron señaladas por participar de festivales organizados por provincias o municipios y que Milei considera un derroche de dinero. A la primera, el presidente la apodó “ladri (por larona) depósito” y a la segunda María “BCRA”, en referencia al Banco Central de la República Argentina.

En tanto que Milei llama “mandriles” a los economistas que cuestionan su plan de gobierno.

“No me molesta el aluvión de críticas. Me sorprende en todo caso la cantidad de gente que habla sin saber, que se pone a decir cosas, sacar conjeturas, agraviar gratuitamente y ponerte epítetos, calificativos", expresó Darín a principios de esta semana. "Me gusta cuando hablo con gente educada, con buena onda. El problema son los odiadores profesionales”.