Milei y el secretario de salud de EEUU acuerdan impulsar sistema sanitario "alternativo" sin OMS

BUENOS AIRES (AP) — Argentina y Estados Unidos acordaron trabajar en la creación de un sistema de salud internacional “alternativo” luego de la salida de ambos países de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La propuesta fue analizada por el presidente ultraderechista Javier Milei y el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr, quien se encuentra de visita en Buenos Aires, en un encuentro que mantuvieron este martes en Casa de Gobierno.

“Tuve una maravillosa reunión con el presidente argentino sobre el retiro mutuo de nuestras naciones de la OMS y la creación de un sistema de salud internacional alternativo basado en la ciencia de referencia y libre de impulsos totalitarios, corrupción y control político”, expresó Kennedy Jr. en X, antes Twitter.

Los gobiernos de ambas naciones mostraron en reiteradas ocasiones un alineamiento político e ideológico similar en temas internacionales polémicos desde la posición ante la migración hasta los conflictos bélicos.

La oficina de la Presidencia de Argentina sólo difundió un video del encuentro sin audio, en el que Milei y Kennedy Jr. posan con una motosierra, el símbolo de la política de ajuste sobre el Estado que lleva adelante el mandatario sudamericano.

Milei reprodujo el mensaje de Kennedy Jr. en sus redes sociales.

Argentina anunció en febrero que abandonaba la OMS, justo pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump tomara la misma decisión en el inicio de su segundo mandato.

Milei argumentó en su momento que la salida de la OMS obedecía a las profundas diferencias en la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia del COVID-19 y las cuarentenas.

Argentina ratificó su decisión de abandonar la OMS el lunes en el marco de una reunión que mantuvo su ministro de Salud, Mario Lugones, con Kennedy Jr, un destacado opositor a las vacunas antes de convertirse en secretario de Salud.

“Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia, sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores”, expresó la cartera de Salud en un comunicado. “Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”.

En el nuevo contexto, Argentina también adelantó que restringirá el uso de aditivos sintéticos potencialmente riesgosos en productos alimentarios; revisará organismos nacionales de salud y los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas y mencionó en particular la vacuna contra el COVID-19.

El mismo martes, el secretario Kennedy Jr.

anunció que su cartera

ya no recomendará la inoculación contra el COVID-19

a niños sanos y mujeres embarazadas.