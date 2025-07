Miles de afganos enfrentan posible deportación de EE.UU. tras fallo que rechaza extender estatus legal

Miles de afganos en Estados Unidos ya no están protegidos de la deportación después de que un tribunal federal de apelaciones rechazó posponer la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a su estatus legal.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 4to Circuito en Virginia dijo en un fallo emitido el lunes por la tarde que había "evidencia insuficiente para justificar el remedio extraordinario de un aplazamiento" de la decisión del gobierno de no extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas de Afganistán y Camerún.

El TPS que cubría a los afganos llegó a su fin el 14 de julio, pero fue brevemente extendido por el tribunal de apelaciones hasta el 21 de julio mientras consideraba una solicitud de emergencia para un aplazamiento más largo.

En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que iba a poner fin al TPS para 11.700 personas de Afganistán en 60 días. Ese estatus —vigente desde 2022— les había permitido trabajar y significaba que el gobierno no podía deportarlos.

CASA, un grupo sin fines de lucro de defensa de los inmigrantes, demandó al gobierno federal por la revocación del TPS para los afganos, así como para las personas de Camerún, que expira el 4 de agosto. Señaló que las decisiones estaban motivadas racialmente y no seguían un proceso establecido por el Congreso.

Un juez federal permitió que la demanda avanzara, pero no concedió la solicitud de CASA de mantener las protecciones mientras se desarrolla la demanda.

De momento no había respuesta a un mensaje telefónico enviado a CASA. Sin una extensión, los titulares del TPS procedentes de Afganistán y Camerún enfrentan una "elección devastadora: abandonar sus hogares, renunciar a su empleo y desarraigar sus vidas para regresar a un país donde enfrentan la amenaza de daño físico severo o incluso la muerte, o permanecer en Estados Unidos en un estado de incertidumbre legal mientras esperan que se desarrollen otros procesos de inmigración", advirtió CASA en documentos judiciales.

En su decisión del lunes, el tribunal de apelaciones señaló que CASA había presentado una demanda judicial "plausible" contra el gobierno federal y pidió al tribunal inferior avanzar con el caso de manera expedita.

También dijo que muchos de los titulares del TPS de los dos países pueden ser elegibles para otras protecciones legales que siguen disponibles para ellos.

El Estatus de Protección Temporal puede ser otorgado por el secretario de Seguridad Nacional a personas que enfrentan preocupaciones de seguridad en sus países de origen debido a conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones.

No pueden ser deportados y pueden trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no tienen un camino hacia la ciudadanía. El estatus, sin embargo, es inherentemente precario porque depende del secretario de Seguridad Nacional renovar las protecciones regularmente, generalmente cada 18 meses. El gobierno de Trump ha presionado para eliminar el Estatus de Protección Temporal de personas procedentes de siete países, lo que afecta a cientos de miles, la mayoría de ellas procedentes de Venezuela y Haití. Los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron en su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal para los afganos que la situación en su país de origen estaba mejorando. Grupos que ayudan a los titulares del TPS afganos dicen que el país sigue siendo extremadamente peligroso. "Poner fin al TPS no se alinea con la realidad de las circunstancias en el terreno en Afganistán", dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidente y director general de Global Refuge, en un comunicado. "Las condiciones siguen siendo terribles, especialmente para los aliados que apoyaron la misión de Estados Unidos, así como para mujeres, niñas, minorías religiosas y grupos étnicos perseguidos por los talibanes". Hizo un llamado al Congreso para que proporcione a los titulares de TPS afganos un "camino permanente hacia la seguridad y la estabilidad". ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.