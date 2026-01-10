Miles de agricultores irlandeses protestan contra acuerdo comercial UE-Mercosur

Por Clodagh Kilcoyne

ATHLONE, IRLANDA, 10 ene (Reuters) - Miles de agricultores irlandeses, muchos de los cuales recorrieron el país en tractores, protestaron el sábado contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, después de que la mayoría de los Estados miembros diera luz verde provisional al mayor acuerdo de libre comercio de la historia.

Los opositores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la UE, no lograron convencer el viernes a suficientes Estados miembros de que el acuerdo con los países sudamericanos inundaría el mercado de alimentos baratos y perjudicaría a los agricultores nacionales.

Presionado por los partidos de la oposición, grupos de agricultores y miembros de su propia coalición, el Gobierno irlandés argumentó que el acuerdo carece de salvaguardias sobre lo que considera normas de seguridad alimentaria menos estrictas en Sudamérica.

"Es una absoluta vergüenza para los agricultores y las personas que han llevado a Europa a donde está hoy", afirmó Joe Keogh, un agricultor de la céntrica localidad de Multyfarnham, en la protesta celebrada en la cercana ciudad de Athlone.

"Va a cerrar todo el campo". Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer: "No sacrifiquemos las granjas familiares por los coches alemanes", "Nuestras vacas siguen las normas, ¿por qué las suyas no?" y "Véndanse".

La manifestación, multitudinaria para los estándares irlandeses, siguió el viernes a protestas similares en Polonia, Francia y Bélgica.

Aunque Irlanda es un pequeño país exportador que pretende diversificarse para no depender tanto del mercado estadounidense, cuenta con grandes industrias de carne de vacuno y productos lácteos que son importantes fuentes de empleo.

Los que se oponen al acuerdo han conseguido algunas concesiones y compensaciones para los ganaderos de la UE.

El Parlamento Europeo debe aprobar el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor, y al igual que Francia, Irlanda ha prometido luchar por su rechazo en lo que podría ser una ajustada votación.

"El agricultor irlandés corre ya un gran riesgo. Somos un país pequeño, no tenemos grandes explotaciones y los agricultores luchan por obtener ingresos de la explotación tal y como están las cosas", dijo Niamh O'Brien, una agricultora que viajó desde la ciudad occidental de Athenry.

"Pero también se trata de la calidad de los alimentos que comemos. Tiene graves consecuencias tanto para el agricultor como para el consumidor". (Redacción: Padraic Halpin. Editado en español por Juana Casas)