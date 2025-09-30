Miles de empleos en riesgo en África por fin de acuerdo comercial con EE.UU.

NAIROBI, Kenia (AP) — Trabajadores e industria se preparan para el fin de un acuerdo comercial de larga data de Estados Unidos que otorgaba a los exportadores africanos un trato preferencial y ahora deja a las empresas vulnerables a nuevas presiones competitivas y aranceles.

La Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA, por sus siglas en inglés) terminará según lo programado el martes en medio de la incertidumbre sobre las renegociaciones y el impacto inminente de nuevos aranceles anunciados por la Casa Blanca en abril.

AGOA es un acuerdo comercial multilateral que ha otorgado a miles de productos de naciones africanas calificadas acceso libre de aranceles a los mercados de Estados Unidos desde el año 2000.

Un ejemplo clave del impacto del acuerdo se puede encontrar en Kenia, donde ha permitido que el sector textil y de confección del país —fabricantes de jeans, por ejemplo— compita efectivamente con exportadores asiáticos como en Bangladesh y Vietnam.

“Si AGOA desaparece, no tenemos ninguna posibilidad de competir con los países asiáticos”, declaró Pankaj Bedi, propietario de United Aryan, un fabricante de ropa en Nairobi que exporta jeans Levi's y Wrangler a Estados Unidos.

Las exportaciones textiles y de confección de Kenia a Estados Unidos han crecido de alrededor de US$50 millones cuando se introdujo AGOA a alrededor de US$500 millones en la actualidad.

“Le pediré (a Trump) que Estados Unidos considere seriamente renovar y extender AGOA por al menos un mínimo de cinco años”, indicó el presidente de Kenia, William Ruto, la semana pasada en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. “Es una plataforma que conecta a África y Estados Unidos de una manera muy fundamental”.

AGOA también había dado a los países africanos la esperanza de que los elementos principales de sus economías de exportación estarían exentos de aranceles generales del 10% —y en algunos casos mucho más altos— anunciados por Estados Unidos a principios de este año.

Kenia ya está pagando un 10% en exportaciones no AGOA, que no son muchas. Los fabricantes kenianos lucharán por competir con rivales en Asia, aunque algunos países asiáticos puedan enfrentar un arancel estadounidense más alto, debido a la limitada cadena de suministro nacional en Kenia, donde la mayoría de las materias primas son importadas, así como a los mayores costos de energía, tasas de interés y gastos operativos.

Ruto y otros líderes africanos están presionando por una renegociación de último minuto de AGOA mientras también se apresuran a firmar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Lo están haciendo en medio de un período de cambio sísmico en las dinámicas comerciales globales y con una Casa Blanca que muestra un compromiso mixto con África.

“Los países africanos, incluyendo Kenia, deben estar conscientes de la posibilidad de que AGOA no se extienda, AGOA no se modifique, y...

Estados Unidos no esté interesado en tener un pacto comercial”, señaló Raphael Obonyo, experto en políticas públicas de ONU Habitat.

Ruto sostuvo la semana pasada que Kenia y Estados Unidos habían hecho “buenos progresos” hacia un acuerdo bilateral que podría firmarse a finales de este año.

AGOA ha beneficiado principalmente a las economías africanas tanto en grandes como en pequeñas industrias. El acuerdo ha ayudado tanto a los mayores exportadores del continente —petróleo nigeriano y angoleño, automóviles sudafricanos y ropa keniana— como a algunas de sus economías más pequeñas donde las exportaciones están altamente concentradas, como Lesoto y Esuatini.

Algunas economías africanas, como Nigeria y Lesoto, probablemente enfrentarán “efectos adversos notables” por el fin de AGOA y los nuevos aranceles de Estados Unidos, escribieron investigadores del Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad en un informe.

Si bien puede haber efectos macroeconómicos limitados en toda África debido a los cambios en el comercio con Estados Unidos, estas suposiciones “probablemente subestiman el impacto total de los nuevos aranceles de la era Trump y no capturan los efectos indirectos como la reducción de la inversión extranjera, el debilitamiento de las cadenas de suministro, el aumento de la pobreza o la pérdida de desarrollo de capacidades”, agregaron los investigadores.

Las industrias dependientes de AGOA probablemente emplean a unas 1,3 millones de personas cuyos empleos ahora están en riesgo, en países donde muchas personas tienen pocas o ninguna otra opción en caso de desempleo repentino.

En Kenia, más de 66.000 personas, muchas de ellas mujeres, estaban empleadas a través de exportadores textiles y de confección ahora vulnerables a Estados Unidos. En los distritos de confección de la bulliciosa capital de Kenia, ya han comenzado los recortes de empleos y los temores sobre los medios de vida.

United Aryan anunció esta semana que despedirá a unas 1000 personas o el 10% de su fuerza laboral en medio de la incertidumbre comercial.

“No hay manera de que podamos sobrevivir”, agregó Bedi, quien también es el subdirector de exportación de ropa en la Asociación de Fabricantes de Kenia.

Para Julia Shigadi, una maquinista en United Aryan, el fin de AGOA es una amenaza existencial.

“Este ha sido mi sustento”, afirmó Shigadi. “Solo dependo de este trabajo, así que si se va, significa que mi vida también se va”.

