Miles de evacuados en Hong Kong tras hallazgo de bomba de II Guerra Mundial

HONG KONG (AP) — Miles de personas fueron evacuadas de sus hogares en Hong Kong durante la noche para que los expertos pudieran desactivar una gran bomba de la Segunda Guerra Mundial, de fabricación estadounidense, que fue descubierta en una obra.

Según la policía, el artefacto medía 1,5 metros (casi cinco pies) de largo y pesaba alrededor de 450 kilos (1000 libras). Fue encontrada por trabajadores de la construcción en Quarry Bay, un bullicioso distrito residencial y comercial en el lado oeste de la isla de Hong Kong.

“Hemos confirmado que este objeto es una bomba que data de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Andy Chan Tin-Chu, un oficial de la policía, a reporteros antes de la operación. Debido a "los riesgos excepcionalmente altos asociados con su eliminación (...) se instó a evacuar rápidamente" a unos 1900 hogares, que suponen unas 6000 personas.

La operación para desactivar la bomba comenzó el viernes por la noche y duró hasta alrededor de las 11:30 de la mañana del sábado. No se reportaron heridos.

De vez en cuando, en Hong Kong se descubren bombas que quedaron de la Segunda Guerra Mundial.

La ciudad fue ocupada por fuerzas japonesas durante la guerra, cuando se convirtió en una base de su Ejército y su Armada. Estados Unidos, junto con otras fuerzas aliadas, atacó Hong Kong en incursiones aéreas para interrumpir las líneas de suministro e infraestructura japonesas.

___

Raf Wober contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.