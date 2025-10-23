Miles de húngaros marchan en Budapest en apoyo del primer ministro Orbán

```html

BUDAPEST, Hungría (AP) — Miles de húngaros se congregaron en las calles de Budapest el jueves en una demostración de fuerza en apoyo a su líder, el primer ministro Viktor Orbán, quien, a seis meses de las elecciones parlamentarias, enfrentará la votación más competitiva en sus 15 años en el poder.

La reunión, calificada por los organizadores como una “marcha por la paz”, tuvo lugar en el día feriado nacional de Hungría del 23 de octubre, cuando se conmemora un fallido levantamiento antisoviético en 1956 que fue aplastado por el Ejército Rojo. Los manifestantes corearon consignas de apoyo a Orbán y su mensaje de que Hungría corre el riesgo de involucrarse directamente en la guerra de Rusia en Ucrania.

Al frente de la marcha, un gran cartel decía: “No queremos morir por Ucrania”. Los asistentes, ondeando banderas con los nombres de las ciudades y pueblos de toda Hungría de donde provenían, partieron del Puente Margarita, que cruza el Danubio, con el imponente parlamento neogótico de Hungría como telón de fondo.

Una manifestante, Babett Lugosi, dijo que creía que “la conciencia nacional y el cristianismo” estaban en peligro, y que Orbán era el único político en Hungría capaz de defender los intereses del país contra amenazas externas.

“Es muy importante que Europa y Hungría preserven su estabilidad, y estoy convencida de que estamos amenazados desde muchas direcciones, por lo que tenemos que demostrar que somos un país soberano”, expresó.

Orbán, considerado el socio más cercano del presidente ruso Vladímir Putin en la Unión Europea, ha argumentado constantemente en contra del apoyo occidental a la vecina Ucrania desde la invasión a gran escala, iniciada por Moscú en febrero de 2022.

A diferencia de casi todos los demás líderes de la UE, ha mantenido relaciones cálidas con el Kremlin mientras adopta una postura combativa hacia Kiev. Ha abogado por un alto el fuego inmediato en el conflicto, aunque no ha abordado lo que eso podría implicar para la integridad territorial de Ucrania o la seguridad europea en medio de la continua agresión rusa.

Orbán tenía previsto dar un discurso el jueves ante sus seguidores tras la marcha. Más tarde, se esperaba que los partidarios de su principal rival político, Péter Magyar, se reunieran en el centro de Budapest para su propia manifestación, que sería, al mismo tiempo, una protesta antigubernamental y una demostración de fuerza en apoyo a Magyar y su partido de centroderecha, Tisza.

Las marchas rivales se consideran un barómetro de cuál de los dos políticos tiene más energía detrás de su campaña a medida que se acercan las elecciones.

Orbán, que se ha mantenido en el poder desde 2010, está rezagado en las encuestas detrás del partido Tisza de Magyar, y a seis meses de la votación, el líder húngaro ha buscado revitalizar su base.

Pero en los últimos meses, el ambiente político en Hungría ha dificultado esa tarea: la inflación persistente, una economía estancada y acusaciones cada vez más prominentes de corrupción gubernamental han acosado al gobierno de Orbán, mientras que la popularidad del partido de Magyar ha crecido constantemente.

Magyar, un abogado de 44 años y antiguo miembro destacado del partido Fidesz de Orbán, ha centrado su campaña en las zonas rurales del país, que tradicionalmente han sido un bloque de votación confiable para Fidesz. Recientemente concluyó una gira de 80 días por el país donde realizó numerosos foros al estilo de asambleas públicas, dando discursos y respondiendo preguntas de los asistentes.

El jueves, decenas de autobuses que se utilizaron para transportar a los participantes de toda Hungría y países vecinos estaban estacionados cerca de la ruta de la marcha progubernamental. Un manifestante, Sándor Kerekes, dijo que había acudido al evento desde la ciudad de Fantanele, de mayoría húngara, en la región rumana de Transilvania.

“Para nosotros, es importante sentir que podemos reunirnos con personas de ideas afines, que pensamos las mismas cosas y pensamos con unidad”, dijo, agregando que esperaba que el mensaje más importante del discurso de Orbán fuera “unidad, paz y armonía para todas las naciones”.

