Miles de israelíes se manifiestan por un acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza

Miles de israelíes se congregaron el sábado por la noche en Tel Aviv para pedir un acuerdo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, dos días antes del encuentro previsto entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en Washington.

Los manifestantes desplegaron una gran pancarta en la que se leía "Todos los rehenes, regrésenlos a casa ahora", cuando llegaban a la plaza de los Rehenes en Tel Aviv.

"Lo único que puede impedir el descenso al abismo es un acuerdo completo y global que ponga fin a la guerra y traiga a todos los rehenes y los soldados a sus casas", declaró Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, aún cautivo en Gaza.

Ronen Ohel, cuyo hermano Alon Ohel sigue retenido en Gaza, pidió a Netanyahu lograr un acuerdo de tregua.

El ministro israelí de extrema derecha encargado de la seguridad nacional, Itamar Ben Gvir, advirtió sin embargo a Netanyahu sobre la firma de un acuerdo.

"Señor primer ministro, usted no tiene el mandato para poner fin a la guerra sin la derrota total de Hamás", escribió en X.

La guerra en Gaza estalló después de que militantes palestinos liderados por Hamás atacaran Israel el 7 de octubre de 2023.

Ese ataque provocó la muerte de 1219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva militar de represalia de Israel mató desde entonces al menos a 65.926 personas, también en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, cifras que la ONU considera fiables.

