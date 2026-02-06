Miles de libios se reúnen para funeral de hijo de Gadafi

BANI WALID, Libia (AP) — Miles de personas se congregaron el viernes en el noroeste de Libia para el funeral de Seif al-Islam Gadhafi, hijo y otrora heredero aparente del fallecido dictador Moamar Gadafi que fue asesinado a principios de esta semana

Los dolientes llevaron su ataúd en la ciudad de Bani Walid, a 146 kilómetros (91 millas) al sureste de la capital, Trípoli, así como grandes retratos tanto de Seif al-Islam, conocido principalmente por su primer nombre, como de su padre

La multitud también ondeó banderas verdes lisas, la bandera oficial de Libia desde 1977 hasta 2011 bajo el mandato de Gadafi, quien gobernó el país durante más de 40 años antes de ser derrocado en un levantamiento popular respaldado por la OTAN en 2011. Gadafi fue asesinado más tarde ese año en su ciudad natal de Sirte mientras los combates en Libia se intensificaban en una guerra civil

A medida que la procesión fúnebre comenzaba y las multitudes crecían, un pequeño grupo de seguidores se llevó el ataúd de Seif al-Islam y más tarde realizaron las oraciones fúnebres y lo enterraron

Atacantes en su hogar

Seif al-Islam, de 53 años, fue asesinado el martes dentro de su casa en la ciudad de Zintan, a 136 kilómetros (85 millas) al suroeste de la capital, Trípoli, según la fiscalía

Las autoridades dijeron que fue asesinado a tiros, pero no proporcionaron más detalles. El equipo político de Seif al-Islam luego emitió un comunicado diciendo que "cuatro hombres enmascarados" habían irrumpido en su casa y lo mataron en un "asesinato cobarde y traicionero", después de desactivar las cámaras de seguridad

Seif al-Islam fue capturado por combatientes en Zintan a finales de 2011 mientras intentaba huir al vecino Níger. Los combatientes lo liberaron en junio de 2017, después de que uno de los gobiernos rivales de Libia le concediera amnistía

"El dolor de la pérdida pesa mucho en mi corazón, y se intensifica porque no puedo despedirme de él desde dentro de mi patria, un dolor que las palabras no pueden aliviar", escribió Mohamed Gadafi, hermano de Seif al-Islam, quien vive en el exilio fuera de Libia aunque se desconoce su paradero actual, en Facebook el viernes

"Pero mi consuelo radica en el hecho de que los hijos leales de la nación están cumpliendo con su deber y le darán una despedida acorde con su estatura", escribió el hermano

Desde el levantamiento que derrocó a Gadafi, Libia se sumió en el caos durante el cual el país norteafricano rico en petróleo se dividió, con administraciones rivales ahora en el este y el oeste, respaldadas por varios grupos armados y gobiernos extranjeros

Heredero aparente de Gadafi

Seif al-Islam era el segundo hijo de Gadafi y era visto como el rostro reformista de su régimen, alguien con alcance diplomático que había trabajado para mejorar las relaciones con los países occidentales hasta el levantamiento de 2011

Las Naciones Unidas impusieron sanciones a Seif al-Islam que incluían una prohibición de viajar y un congelamiento de activos por sus declaraciones públicas incendiarias que alentaban la violencia contra manifestantes durante el levantamiento de 2011. La Corte Penal Internacional más tarde lo acusó de crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento de 2011

En julio de 2021, Seif al-Islam dijo al New York Times que estaba considerando regresar a la escena política de Libia después de una década de ausencia durante la cual observó la política de Oriente Medio y, según se informa, reorganizó a los seguidores políticos de su padre

Condenó a los nuevos líderes del país. "No hay vida aquí. Ve a la gasolinera, no hay diésel", dijo Seif al-Islam al Times

En noviembre de 2021, anunció su candidatura en las elecciones presidenciales del país en un movimiento controvertido que fue recibido con protestas de las fuerzas políticas anti-Gadafi en el oeste y el este de Libia

El Comité Nacional de Elecciones del país lo descalificó, pero la elección no se llevó a cabo debido a disputas entre administraciones rivales y grupos armados

___________________________________

La corresponsal Fatma Khaled en El Cairo contribuyó con esta nota

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa