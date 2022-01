Miles de manifestantes piden la dimisión del Gobierno belga por las restricciones por el coronavirus

Miles de personas se han manifestado de nuevo este domingo en Bruselas para protestar contra las restricciones impuestas por el coronavirus como el pase sanitario y han exigido la dimisi贸n del Gobierno.

El fin de semana pasado una protesta similar convocada a nivel europeo concluy贸 con graves disturbios, pero en esta ocasi贸n la marcha ha transcurrido pac铆ficamente y solo se ha informado de tres detenciones.

La manifestaci贸n ha partido de la Estaci贸n del Norte y ha concluido a las 15.00 horas cerca del Atomium, donde se han pronunciado discursos. En torno a las 16.30 se dio por concluido el acto y se ha restablecido la circulaci贸n de veh铆culos, informa la cadena belga RTL.

La convocatoria ha sido de la plataforma B茅lgica Unidos por la Libertad, que ahora pide la destituci贸n del Gobierno por la falta de disposici贸n a escuchar sus demandas.

"Las manifestaciones y las cartas a los ministros y al rey claramente no han sido escuchadas. Por lo tanto, el Gobierno parece no querer escuchar a una parte de la poblaci贸n que no desea ser vacunada ni el pase sanitario", ha apuntado un portavoz del grupo, Sarkis Simonjan. Por ello, exigen la destituci贸n del Gobierno.