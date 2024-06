Miles de manifestantes protestan contra el Gobierno peruano en Lima

MADRID, 22 Jun. 2024 (Europa Press) -

Miles de manifestantes han protestado contra las políticas del Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, este viernes en una multitudinaria marcha en Lima convocada por diversas organizaciones sociales.

La marcha ha estado encabezada por la organización indígena Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y ha contado con la presencia de estudiantes, sindicatos y organizaciones culturales que denuncian el "grave deterioro de la democracia" en el país, informa el diario 'La República'.

La marcha partió de la sede del Palacio de Justicia y ha culminado frente al Congreso de la República entre pancartas pidiendo la dimisión de los ministros de Educación y Cultura, entre otras demandas.

"No matarás ni con hambre ni con bala", "El agua es un derecho, no se privatiza", "No a la censura de nuestras voces", "En defensa de nuestros derechos y territorios", "Democracia con derechos humanos para todos", "Los universitarios también te repudiamos", "En defensa del cine indígena", "No más dictadura, en defensa del arte y la cultura", han clamado durante la marcha en pancartas..

Los cánticos se dirigían entre otros a la presidenta Boluarte, como "Dina, Dina, Dina, traidora y asesina", en referencia a su antigua pertenencia al partido de izquierda Perú Libre. También corearon "El pueblo en las calles por culpa del gobierno", "Pueblo, escucha, el país está en peligro", "Dina asesina, el pueblo te repudia", "Dina y el Congreso, la misma porquería" o "Fuera, fuera, fuera, ratas del Congreso".

El presidente de Aidesep, Jorge Pérez Rubio, ha explicado que los pueblos indígenas amazónicos se han desplazado hasta Lima para defender sus derechos y el territorio amazónico ante las leyes que ha aprobado recientemente el Congreso.

"Hemos venido a protestar por las leyes que está dando el Congreso de la República en contra de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos, como por ejemplo la Ley Forestal que trata de debilitar el control del territorio de los pueblos indígenas. También la ley mordaza que a través de APCI quiere controlar a las organizaciones indígenas que defendemos derechos humanos", ha explicado Pérez en declaraciones a 'La República'.

También ha exigido que no haya impunidad por los más de 30 líderes indígenas asesinados y ha cuestionado a los ministros de Educación y de la Mujer por minimizar la violación de niñas awajún en Condorcanqui, región Amazonas, tras calificar estas violaciones de práctica cultural.

Mientras, la organización Convención Plurinacional de la Regiones del Perú (CONALREP), reclamó el agua como derecho, mientras que la Confederación Nacional Agraria (CNA) defendió los recursos genéticos y la seguridad alimentaria. Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos plantearon el lema "Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida".

