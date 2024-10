Miles de mineros y campesinos protestan contra plan ambiental de gobierno de Colombia

Miles de mineros y campesinos protestan este martes en Colombia en rechazo a un plan del gobierno para restringir sus actividades al declarar nuevas zonas de protección ambiental, en momentos en que el país acoge la COP16 sobre biodiversidad.

En los departamentos de Antioquia (noroeste), Santander (noreste) y Boyacá (centro) los manifestantes bloquean vías con filas de camiones detenidos y troncos de árboles atravesados.

El malestar surgió por un decreto del gobierno izquierdista publicado en enero, que delimita nuevos territorios como reservas naturales, vedadas para explotación minera o agrícola.

"No engañen al pueblo, no nos engañen a nosotros diciendo que esto es por el ambiente (...) no vengan a pararse a la COP a decir que esto es paz con la naturaleza", reclamó en Blu Radio Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Santander, en alusión al eslogan de la cumbre de Naciones Unidas que se desarrolla en Cali hasta el 1 de noviembre.

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, busca darle vuelo internacional a su ambiciosa agenda ambientalista como anfitrión de la COP16.

En la COP15, celebrada en 2022 en Montreal, 196 países se comprometieron a declarar el 30% de sus suelos y mares como áreas de conservación natural para 2030.

"Tenemos que llegar a un acuerdo, un consenso (...) cómo vamos sacando la minería de ciertos territorios que tienen ecosistemas estratégicos", explicó a W radio el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Los campesinos critican que ya no podrán sembrar alimentos en zonas ampliadas de páramos, ecosistemas de alta montaña en regiones ecuatoriales claves para almacenar agua.

De su lado, los mineros exigen también que el gobierno cumpla sus promesas de formalización de la actividad para aquellos que no están vinculados con grupos armados.

A lo largo del conflicto interno de seis décadas varias organizaciones se han financiado con la explotación ilegal de oro y el narcotráfico.

El decreto "está entregando los territorios a la ilegalidad, porque nosotros que somos legales pasaríamos a ser ilegales", advirtió González.

La participación del sector minero en las exportaciones colombianas representó el 28,4% en el 2023.

Previo a la COP16, Petro lanzó un plan para buscar inversiones por 40.000 millones de dólares y abandonar así su dependencia del petróleo y el carbón.

La oposición rechaza los discursos del mandatario contra el "extractivismo" y aboga por una transición gradual sin comprometer las arcas del país.

Lv/jss/db

AFP