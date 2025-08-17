Miles de motociclistas realizan caravana por Buenos Aires para llevar juguetes a niños enfermos
- 1 minuto de lectura'
Por Horacio Fernando Soria y Miguel Lo Bianco
BUENOS AIRES, 17 ago (Reuters) - Más de 4000 motociclistas disfrazados de superhéroes, villanos y princesas realizaron el domingo una caravana por el centro de Buenos Aires para llevarles juguetes a niños internados en el Hospital Garrahan, un centro pediátrico de alta complejidad golpeado por recortes de fondos dispuestos por el Gobierno.
Los niños del hospital recibieron felices a los miles de motociclistas, que les repartieron dulces y juguetes en el Día del Niño, que en Argentina se festeja cada agosto, mientras los familiares y los médicos aplaudían.
"Cuando vos le ves la cara a los niños, que lo ven a Darth Vader, que ven a todos estos personajes hermosos que vienen, con 4000 motos que llegan, la cara ya te paga todo", dijo Fernando Rivera, de 59 años, organizador de la iniciativa.
La precarización del Garrahan, un centro de referencia nacional, se ha convertido en un símbolo del deterioro general del sistema de salud agudizado desde que asumió el presidente ultraliberal Javier Milei a fines de 2023, cuyo plan de ajuste también afectó mayormente a la educación y a los pensionados.
"Realmente es algo mágico, siento algo muy hermoso, que nunca en mi vida había sentido tanto amor y tanta alegría por disfrazarme para ir a darle cosas a los chicos en un hospital", dijo Alejandro Silva, un plomero y gasista de 39 años.
(Reporte de Miguel Lo Bianco y Horacio Soria. Escrito por Lucila Sigal)
Otras noticias de Hospital Garrahan
- 1
El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei
- 2
Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa
- 3
El corazón del plan se mantiene aunque se enfrente a las balas
- 4
LN Networking. Conocé los pases de CEO de empresas referentes del país a través de un desarrollo de LA NACION