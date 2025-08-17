Miles de motociclistas realizan caravana por Buenos Aires para llevar juguetes a niños enfermos

Por Horacio Fernando Soria y Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES, 17 ago (Reuters) - Más de 4000 motociclistas disfrazados de superhéroes, villanos y princesas realizaron el domingo una caravana por el centro de Buenos Aires para llevarles juguetes a niños internados en el Hospital Garrahan, un centro pediátrico de alta complejidad golpeado por recortes de fondos dispuestos por el Gobierno.

Los niños del hospital recibieron felices a los miles de motociclistas, que les repartieron dulces y juguetes en el Día del Niño, que en Argentina se festeja cada agosto, mientras los familiares y los médicos aplaudían.

"Cuando vos le ves la cara a los niños, que lo ven a Darth Vader, que ven a todos estos personajes hermosos que vienen, con 4000 motos que llegan, la cara ya te paga todo", dijo Fernando Rivera, de 59 años, organizador de la iniciativa.

La precarización del Garrahan, un centro de referencia nacional, se ha convertido en un símbolo del deterioro general del sistema de salud agudizado desde que asumió el presidente ultraliberal Javier Milei a fines de 2023, cuyo plan de ajuste también afectó mayormente a la educación y a los pensionados.

"Realmente es algo mágico, siento algo muy hermoso, que nunca en mi vida había sentido tanto amor y tanta alegría por disfrazarme para ir a darle cosas a los chicos en un hospital", dijo Alejandro Silva, un plomero y gasista de 39 años.

(Reporte de Miguel Lo Bianco y Horacio Soria. Escrito por Lucila Sigal)