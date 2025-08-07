Miles de mujeres indígenas marchan en Brasilia en vísperas de la COP30

Millares de mujeres indígenas de varios países latinoamericanos manifestaron este jueves en Brasilia para exigir protección al medio ambiente mientras Brasil se prepara para recibir la COP30, la mayor cumbre de las Naciones Unidas sobre calentamiento global.

Mujeres de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá caminaron al ritmo de tambores y maracas por la emblemática explanada de los ministerios hasta las afueras del Congreso de Brasil, donde estaba prevista una sesión con algunas líderes indígenas.

"Esperamos que con la COP30 en Brasil, se pueda poner los ojos del mundo sobre la Amazonía (...) los jefes de Estado que estarán allí, necesitan conocer nuestra realidad", dijo a la AFP Simone Karipuna, del pueblo indígena homónimo, que habita en este ecosistema crucial para la regulación del clima a nivel mundial.

La minería, la deforestación y los incendios atizados por sequías cada vez más prolongadas amenazan la selva amazónica, según expertos.

Los organizadores estimaron que unas 5000 mujeres participaron de la marcha, que también llevó un mensaje al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario izquierdista debe sancionar o vetar a más tardar el viernes una ley que afloja los requisitos para conceder licencias ambientales a grandes proyectos.

"¡Veta, Lula!", clamaron las mujeres en su recorrido por la capital.

El mandatario busca posicionar a Brasil como líder de la lucha ambiental, pero a la vez impulsa un megaproyecto de exploración petrolera cerca de la Amazonía, que espera licencia ambiental.

Durante una reunión el miércoles con líderes indígenas, dio reconocimiento legal a tres de sus territorios en el estado de Ceará (noreste).

"Ayer, cuando estuvimos con él, (Lula) dijo que estaba estudiando el veto. Estamos aquí confiadas, estoy segura de que nos escuchará" dijo Rosa Pitaguary, del pueblo homónimo del noreste brasileño.

Especialistas consideran las tierras indígenas un baluarte esencial contra el calentamiento global por su protección de los bosques y recursos naturales.

Por decisión del gobierno brasileño, este año será la primera vez que una COP se realiza en la Amazonía, en la ciudad de Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre.

"Estamos aquí por una sola necesidad: que la fuerza de la voz de la mujer indígena sea escuchada en este espacio que se va a dar (...) una COP 30", afirmó de su lado Yenyfer Concepción, de la comarca indígena Naso de Panamá.