Miles de oficialistas protestan en Honduras contra "golpe electoral"

Miles de seguidores de la izquierda gobernante en Honduras protestaron este miércoles contra lo que consideran un "fraude" en las elecciones presidenciales, cuyo ganador sigue en el limbo más de dos semanas después de la votación.

La proclamación del vencedor de estos reñidos comicios del 30 de noviembre depende de la revisión de unas actas con inconsistencias, pero acusaciones de fraude entre los candidatos han impedido el inicio del proceso.

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, lidera la votación con menos de dos puntos porcentuales de ventaja sobre el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla, a quien el mandatario estadounidense tilda de "casi comunista".

Liderados por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, unos 5.000 militantes del Partido Libre se hicieron eco en Tegucigalpa de la denuncia de la mandataria sobre un "golpe electoral", como se refiere a una supuesta "adulteración" de resultados y a la "injerencia" de Trump.

El mandatario estadounidense advirtió de "consecuencias" para el empobrecido país centroamericano si se modifica la tendencia que favorece a Asfura.

"Cualquier llamado a alterar el orden público o a obstaculizar la labor del CNE (Consejo Nacional Electoral) tendrá consecuencias", advirtió este miércoles en X la oficina estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental.

En medio de los comicios, Trump también indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Asfura compite por el mismo partido de Hernández, acusado de haber forjado su carrera política con dinero de la cocaína.

"Los he convocado para (...) no permitir que se manipulen las actas" de votación, dijo Xiomara Castro durante el mitin.

Tanto su partido, como el Liberal de Nasralla, exigen un recuento "voto por voto", lo que rechaza el Partido Nacional. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para declarar un vencedor.

"No estamos de acuerdo con el golpe electoral ni con la injerencia de Trump", dijo a la AFP Ricardo Andino, abogado de 23 años que sostenía un cartel con la imagen del magnate republicano.

La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, que figura en un lejano tercer lugar y fue tachada por Trump de "comunista", reiteró en el acto que no descansará en su "pedido para que se anulen las elecciones (...) más tramposas de la historia".