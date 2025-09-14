Miles de palestinos huyen de Ciudad de Gaza a pie o amontonados en camionetas

En una carretera polvorienta, entre escombros, una fila ininterrumpida de familias que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur del enclave palestino: algunos apiñados en camionetas o carretas, otros a pie con bebés en brazos.

El ejército israelí está llevando a cabo una ofensiva en la mayor aglomeración de la Franja de Gaza, que considera como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamás, y llamó a la población a evacuar.

Las autoridades israelíes calculan que un millón de personas abandonarán Ciudad de Gaza, ubicada en el norte de la Franja, para reubicarse en el sur del enclave, devastado por casi dos años de conflicto.

Pero muchos habitantes temen no estar a salvo en el sur, ya que Israel ha bombardeado en varias ocasiones zonas a las que pedía a los civiles que se dirigieran.

En la larga fila de personas que huyen se puede ver a un hombre en silla de ruedas con un niño en brazos y a otro que camina con dificultad con muletas. Muchas familias agotadas llevan sus pertenencias sobre la cabeza o los hombros.

La mayoría de los gazatíes ya han sido desplazados varias veces desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, desencadenada por un ataque de Hamás contra Israel.

Mohamed Ghazal, de 32 años, que huyó del barrio de Shujaiya de Ciudad de Gaza, afirma que los ataques eran incesantes en su zona.

"Vivimos en un estado de pánico y miedo extremo. Los bombardeos no han cesado desde el amanecer, las explosiones son intensas y los disparos continuos", cuenta a AFP.

El ejército israelí afirmó el sábado que más de 250.000 habitantes habían abandonado ya la urbe. La Defensa Civil de Gaza dio la cifra de 68.000.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en la Franja y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por las diferentes partes.

- Zona "peligrosa" -

En Tel al Hawa, al suroeste de Ciudad de Gaza, "los bombardeos no han parado desde la mañana", afirma Um Ala Chaaban, una mujer de 45 años.

"No hemos dormido en toda la noche (...) los ruidos de los bombardeos y las explosiones no han cesado", dice.

Según ella, las tropas israelíes bombardearon numerosas viviendas.

“Estábamos muy asustados, mis hijos gritaban aterrorizados”.

Las fuerzas israelíes han destruido varios edificios de viviendas en Ciudad de Gaza en los últimos días y el ejército ha afirmado su intención de "intensificar el ritmo de sus ataques selectivos (...) con el fin de destruir las infraestructuras terroristas de Hamás (...) y reducir la amenaza para sus tropas".

El domingo afirmó haber atacado otra torre donde, según dijo, Hamás había instalado "puestos de observación para vigilar la ubicación de las tropas (...) en la zona".

La Defensa Civil indicó que al menos 20 personas habían muerto en toda la Franja de Gaza desde el amanecer.

El portavoz del ejército israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, lanzó una "advertencia urgente" a los habitantes de la zona portuaria de Gaza y del barrio Rimal y les pidió evacuar inmediatamente hacia el sur.

AFP también vio octavillas en las que se advertía a los habitantes de Ciudad de Gaza que se encuentran en una "zona de combate peligrosa".

