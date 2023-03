Miles de partidarios a favor de la reforma judicial cortan la principal carretera de acceso a Tel Aviv

Miles de partidarios de la reforma judicial impulsada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se han manifestado este jueves y han cortado la principal carretera de acceso a Tel Aviv en una protesta multitudinaria que ha sido apoyada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, principal arquitecto de la medida.

Varios miles de manifestantes de derechas han bloqueado la carretera central de Ayalon en ambas direcciones portando pancartas a favor de la reforma, banderas del Likud y lanzando fuegos artificiales, seg√ļn ha informado el diario 'Haaretz'.

Las protestas, organizadas por varias organizaciones de derecha, incluida Im Tirtzu, han contado con la presencia del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, del Likud, así como con la ministra de Diplomacia, Galit Distel Atbaryan. El titular de la cartera de Justicia también se ha mostrado a favor, aunque no ha acudido.

"No se dejen arrastrar por las provocaciones y abst√©nganse de la violencia", ha destacado Levin, agregando que la "justicia y la verdad son m√°s fuertes que cualquier otra cosa", seg√ļn ha informado el diario 'The Times of Israel'.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también ha compartido la convocatoria en su perfil de Twitter. El también líder del partido Otzma Yehudit (Poder Judío) ha cedido a posponer la reforma judicial --a través de un pacto tácito con Netanyahu-- a cambio de la creación de una Guardia Nacional, un reclamo que llevaba sobre la mesa desde la firma del acuerdo de coalición.

