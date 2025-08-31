Miles de pelirrojos celebran su melena en un festival en Holanda

TILBURG, Holanda (AP) — La ciudad de Tilburg, en el sur de Holanda, tuvo más color de lo habitual este fin de semana, ya que miles de pelirrojos de todo el mundo se reunieron para un festival anual que celebra sus llamativas cabelleras.

La edición 2025 del festival Días de los Pelirrojos incluye música, camiones de comida y talleres adaptados a las necesidades particulares de los pelirrojos, desde explicaciones de maquillaje hasta prevención del cáncer de piel.

Los organizadores esperaban que el evento de tres días atrajera a varios miles de asistentes de unos 80 países.

Elounda Bakker, una holandesa con 15 años de experiencia en el festival, jugó a las cartas con un grupo de amigos pelirrojos de todo el mundo que se reúnen cada año en el festival.

"Vine principalmente por curiosidad, solo para ver cómo sería no destacar en la multitud”, dijo Bakker, de 29 años. “Fue realmente una primera experiencia interesante y sigo viniendo porque conocí a algunos amigos realmente agradables aquí".

El mago Daniel Hank viajó seis horas desde Alemania para unirse a las festividades, ahora orgulloso de lucir el cabello que lo convirtió en blanco de acoso cuando era más joven.

"Creo que es realmente fácil reconocerme porque no hay muchas personas con barba roja, no hay muchos chicos con el pelo largo y rojo", comentó.

El festival es gratuito y abierto a todos, con la excepción de la foto grupal del domingo. Ese evento estuvo restringido a pelirrojos "naturales".

La edición de 2013 estableció un récord mundial Guinness por la "mayor reunión de personas con cabello rojo natural" con 1672 personas posando para la foto grupal.

La tradición surgió hace dos décadas cuando el artista holandés Bart Rouwenhorst hizo un llamado en un periódico local para encontrar 15 modelos pelirrojas para un proyecto artístico. Recibió diez veces la respuesta que esperaba y reunió al grupo para una foto.

El proyecto recibió tanta atención que Rouwenhorst organizó un encuentro similar al año siguiente y sigue supervisando el festival a medida que se ha expandido hasta convertirse en el evento de varios días que es hoy.

"El festival es realmente asombroso porque todas las personas se parecen entre sí y sienten que es una familia", manifestó.

