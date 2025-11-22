Miles de personas buscan refugio en Australia ante el paso de poderoso ciclón

Miles de residentes tuvieron que buscar refugio en el Territorio del Norte de Australia ante el paso del poderoso ciclón tropical Fina, que amenaza este sábado sus costas con vientos de alrededor de 140 kilómetros por hora, informaron las autoridades.

El fenómeno, que se desplaza por el mar y ha provocado fuertes lluvias durante los últimos días en el norte del país, se intensificó rápidamente este sábado hasta la categoría 3.

Las autoridades advirtieron que se espera que las condiciones empeoren y afecten durante la noche a la concurrida capital regional Darwin.

"A medida que se ponga el sol, las condiciones se deteriorarán significativamente", explicó Shenagh Gamble, gerente de preparación ante emergencias de la Oficina de Meteorología del Territorio del Norte. "Será una noche larga", advirtió.

Imágenes en redes sociales mostraban estantes vacíos en los supermercados y habitantes desesperados por hacerse con suministros para los próximos días, mientras que el aeropuerto de Darwin canceló todos los vuelos del sábado.

En el refugio para personas sin hogar Red Shield House 49, por ejemplo, ya se almacenó comida suficiente para una semana, informaron sus responsables.

Los meteorólogos esperan que el ciclón permanezca sobre el océano, aunque pasará cerca de la costa, lo que significa que las ciudades evitarán lo peor. Sin embargo, es probable que esto prolongue el sistema, ya que la interacción con la tierra puede debilitar las tormentas.

También hay preocupación por las islas Tiví, un archipiélago escasamente poblado a unos 80 kilómetros de la costa de Darwin, que está sufriendo toda la fuerza del ciclón con vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

