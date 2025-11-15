Miles de personas desfilan hasta San Mamés para exigir "el fin del genocidio" antes del encuentro Euskadi-Palestina

BILBAO, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Miles de personas secundan, desde las 17.30 horas, en Bilbao, la convocatoria que Palestina Gu ere bai!, Gure Esku y Gernika-Palestina Herri Ekimena han realizado para reclamar "el fin del genocidio" en Palestina, tres horas antes del encuentro solidario que disputarán Euskal Selekzioa y la selección palestina.

Un fuerte dispositivo policial se ha desplegado este sábado por toda la capital vizcaína, con motivo de esta manifestación y la posterior 'kalejira' organizada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, que recorrerán la Gran Vía, principal arteria de la capital vizcaína, desde la Plaza del Arriaga hasta el estadio.

Desde horas antes, el helicóptero de la Ertzaintza sobrevuela Bilbao y agentes antidisturbios de la Policía vasca se han apostado en diferentes puntos de la ciudad. Además, los organizadores de la protesta han establecido un cordón de seguridad para impedir que el público congregado en las aceras invada la calzada.

Dos banderas, la palestina y la ikurriña, componen la cabecera de esta multitudinaria manifestación, que precede a una pancarta con el lema "Euskal Herria Palestina. Genozidioa stop". Los manifestantes han coreado, desde el inicio, el eslogan "Boikot Israel. Palestina askatu" (Boicot a Israel. Palestina libre).

