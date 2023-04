Miles de personas despiden al beduino que mató la Policía israelí en un polémico altercado en Jerusalén

Miles de personas han marchado este domingo en el entierro del joven beduino fallecido en la víspera durante un polémico altercado con la Policía israelí frente a la Explanada de las Mezquitas.

Mohamed Elasibi, de 26 años, murió por los disparos de los agentes en medio de versiones contradictorias: la Policía israelí asegura que intentó arrebatar el arma a uno de ellos mientras que testigos denuncian que la Policía abrió fuego sin provocación previa cuando el joven intentaba proteger a una mujer del acoso policial a la entrada de la Explanada, en pleno Ramadán.

El incidente, según la Policía, no fue registrado por las cámaras de seguridad, una declaración que la familia considera inaceptable dada la enorme vigilancia habitual sobre la zona del incidente, la Puerta de la Cadena, que da paso al lugar sagrado.

De hecho, el exjefe de la Policía de Jerusalén Yair Itzhaki también salió al paso de esta tesis. "No contemplo la posibilidad de que no esté documentado por la Policía. Yo fui quien instaló personalmente allí varias cámaras de seguridad", afirmó el sábado Itzhaki durante un acto cultural en Rishon Lezion recogido por 'The Times of Israel'.

Elasibi ha sido enterrado en su pueblo natal de Hura, en el desierto del Neguev, mientras la familia ha reiterado que se investigue el incidente tras constatar que los agentes abrieron fuego contra el joven no menos de una veintena de veces.

El funeral por el joven beduino culmina una jornada de huelga general en decenas de ciudades árabes israelíes en respuesta a su muerte y se espera una segunda noche de vigilias, según informa la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Europa Press