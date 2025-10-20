Miles de personas despiden en la capital de Yemen al jefe militar hutí en un multitudinario funeral

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes en Yemen han celebrado este lunes un multitudinario funeral en la capital, Saná, para despedir al jefe de Estado Mayor Muhamad Abdelkarim al Gamari, que murió la semana pasada a causa de un bombardeo llevado a cabo en agosto por el Ejército israelí.

El cuerpo del que era jefe del Estado Mayor, envuelto en la bandera de Yemen, ha sido enterrado tras llevarse a cabo una solemne procesión fúnebre en la plaza Al Sabin, cercana a la mezquita Al Salé, bajo la atenta mirada de cientos de ciudadanos que se han acercado para despedirle, según ha recogido la agencia SABA.

Al funeral han asistido el primer ministro en funciones, Mohamed Ahmed Miftá --nombrado en el cargo tras la muerte de su predecesor en otro ataque israelí en agosto-- así como el muftí de Yemen, Shams al Din Sharaf al Din, y diversos altos cargos de la Cámara de Representantes y el Consejo Presidencial de Liderazgo.

Los rebeldes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En respuesta, las fuerzas israelíes han atacado infraestructura militar estratégica de los rebeldes. Los hutíes --que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015-- confirmaron que en una de esas oleadas de ataques murieron hasta once altos cargos yemeníes, incluyendo nueve ministros.