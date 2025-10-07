Miles de personas en Gaza siguen desaparecidas tras dos años de guerra. Las familias buscan pistas

DEIR AL-BALAH, Gaza City (AP) — Cuando las bombas israelíes comenzaron a caer, Mohammad al-Najjar, su esposa y sus seis hijos huyeron de su casa en el sur de Gaza en plena noche, dispersándose aterrorizados junto a cientos de otros vecinos.

Cuando el polvo se asentó y Al Najjar se acurrucó con su familia en un refugio a millas de distancia, su hijo Ahmad, de 23 años, estaba desaparecido. Al amanecer, la familia buscó en hospitales cercanos y preguntó a los vecinos si lo habían visto.

No había rastro. Casi dos años después, todavía lo están buscando.

"Es como si la tierra se lo hubiera tragado", dijo Mohammad al-Najjar. Habló desde la tienda de la familia en Muwasi, junto a la costa sur de Gaza, su noveno campamento de desplazados desde aquella fatídica noche de diciembre de 2023.

Miles en Gaza buscan a familiares que han desaparecido en una de las guerras más destructivas de las últimas décadas. Algunos están enterrados bajo edificios destruidos. Otros, como el hijo de Al-Najjar, simplemente desaparecieron durante las operaciones militares israelíes.

En una guerra donde el verdadero número de muertos es desconocido, "cuál es el número exacto (de personas desaparecidas), nadie lo sabe", dijo Kathryne Bomberger, directora general de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.

La familia Al-Najjar ha buscado entre los escombros de su hogar bombardeado. Fueron a morgues y hablaron con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

"¿Es un prisionero (en Israel), está muerto?", dijo el padre de 46 años. "Estamos perdidos. Estamos atormentados por todo".

Los Servicios Penitenciarios de Israel y el ejército dijeron que no podían divulgar detalles identificativos sobre prisioneros específicos y se negaron a comentar sobre el estado de Al-Najjar.

Una tarea enorme

Unas 6000 personas han sido reportadas por sus familiares como aún enterradas bajo los escombros, según el Ministerio de Salud. El número real probablemente sea de miles más porque en algunos casos familias enteras fueron asesinadas en un solo bombardeo y no quedó nadie para reportar a los desaparecidos, dijo Zaher al-Wahidi, funcionario del ministerio a cargo de los datos.

Por otro lado, el ministerio recibió reportes de familias de unos 3600 desaparecidos más, dijo Al-Wahidi, que están en paradero desconocido. Hasta ahora sólo ha investigado más de 200 casos. De ellos, siete fueron encontrados detenidos por Israel. Los demás no estaban entre los que se sabe están muertos o enterrados bajo escombros.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás.

La ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son confiables.

El CICR tiene su propia lista de desaparecidos: al menos 7000 casos aún sin resolver, sin incluir a aquellos que se cree están bajo escombros, dijo el portavoz principal Christian Cardon.

Ha habido muchas formas de desaparecer durante el caos de las ofensivas, ataques a edificios y desplazamientos masivos de casi los 2,3 millones de personas de Gaza. Cientos han sido detenidos en puestos de control israelíes o fueron capturados en redadas sin notificación a sus familias.

Durante los asaltos terrestres israelíes, los cuerpos han abandonados en las calles. Se ha disparado a los palestinos cuando se acercaron demasiado a las zonas militares israelíes y sus cuerpos se encuentran semanas o meses después, descompuestos.

El ejército israelí ha tomado un número desconocido de cuerpos, con el argumento de que está buscando rehenes israelíes o palestinos que identifica como milicianos. Ha devuelto varios cientos de cadáveres sin identificación a Gaza, donde fueron enterrados en fosas comunes anónimas.

Investigar a los desaparecidos requiere tecnología avanzada de ADN, muestras de familias y cuerpos no identificados, así como imágenes aéreas para localizar sitios de entierro y fosas comunes, dijo Bomberger. "Es una tarea enorme", dijo.

Pero Israel ha restringido el ingreso de suministros para pruebas de ADN a Gaza, según Bomberger y el Ministerio de Salud de Gaza. Las autoridades militares israelíes no comentaron de inmediato cuando se les preguntó si estaban prohibidos.

Bomberger dijo que es responsabilidad del estado encontrar a las personas desaparecidas, en este caso Israel, como potencia ocupante. "Así que dependería de la voluntad política de las autoridades israelíes querer hacer algo al respecto".

El aroma de su hijo

Fadwa al-Ghalban no ha tenido noticias de su hijo de 27 años, Mosaab, desde julio, cuando fue a buscar comida a la casa de su familia, creyendo que las tropas israelíes ya habían abandonado el área cerca de la ciudad sureña de Maan.

Sus primos cercanos vieron a Mosaab tendido en el suelo. Gritaron su nombre, pero no respondió, y con las tropas israelíes cerca era demasiado peligroso acercarse a él y se fueron. Supusieron que estaba muerto.

Al regresar más tarde, los miembros de la familia no encontraron cuerpo, sólo sus zapatillas.

Su familia ha puesto avisos en las redes sociales, esperando que alguien haya visto a Mosaab bajo detención israelí o lo haya enterrado después de encontrar su cuerpo.

Al-Ghalban vive de la esperanza. Otro pariente había sido dado por muerto y cuatro días después de que la familia recibiera formalmente a los que daban sus condolencias, supieron que estaba en una prisión israelí.

Cualquiera que sea el destino de su hijo, "hay un fuego en mi corazón", dijo Al-Ghalban.

Incluso si alguien lo enterró, es mucho más fácil que este fuego.

Grupos de derechos humanos dicen que Israel está "desapareciendo" a cientos de palestinos de Gaza, deteniéndolos sin cargos ni juicio, a menudo incomunicados.

Israel no hace público el número de detenidos, excepto a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Bajo una revisión de la ley israelí en tiempos de guerra, los detenidos de Gaza pueden ser retenidos sin revisión judicial durante 75 días y se les niega abogados por aún más tiempo. Las comparecencias ante un juez generalmente se llevan a cabo en secreto a través de video.

El grupo israelí de derechos humanos Hamoked obtuvo registros que muestran que, en septiembre, 2662 palestinos de Gaza estaban detenidos en prisiones israelíes, además de unos pocos cientos más detenidos en instalaciones del ejército donde grupos de derechos, la ONU y los detenidos han reportado abusos y torturas rutinarias.

Todo lo que Al-Ghalban tiene de su hijo es su último cambio de ropa. Se niega a lavarla.

"Sigo oliéndola. Quiero un aroma de él", dijo, su voz quebrándose en lágrimas. "Sigo imaginándolo viniendo, caminando hacia mí en la tienda. Digo que no está muerto".

Incluso un anillo

La mayoría de las excavadoras de Gaza han sido destruidas, y las familias deben buscar por su cuenta entre los escombros, esperando encontrar incluso los huesos de sus seres queridos perdidos.

La hija de Khaled Nassar, Dalia, de 28 años, y su hijo, Mahmoud, de 24, murieron en ataques aéreos separados. Ambos quedaron enterrados bajo sus hogares en el campo de refugiados de Jabaliya.

Los trabajadores de rescate en gran medida no han podido acceder a Jabaliya, que fue golpeado por repetidos ataques, redadas y ofensivas terrestres y ahora está bajo control militar israelí y vetado.

Dalia y su esposo murieron en su hogar el 9 de octubre de 2023, el tercer día de la guerra. Sus hijos sobrevivieron. Ahora viven con su abuelo.

"Buscamos y no pudimos encontrarla", dijo Nassar. "Parecía haberse evaporado con el cohete".

Un año después, Israel atacó la casa de la familia, enterrando a Mahmoud, quien había regresado a ducharse en la casa después de que la familia hubiera evacuado.

Cuando comenzó el alto el fuego en enero, Nassar y su esposa Khadra fueron a buscarlo. Todos los días, el padre de 60 años de 10 hijos, un extrabajador de la construcción, utilizaba un martillo, una pala y herramientas pequeñas para abrirse camino entre los escombros. Su esposa llevaba cubos de arena y escombros.

Excavaron la mitad de la casa y no encontraron nada. Luego, Israel rompió el alto el fuego en marzo y tuvieron que huir.

Khadra se niega a desesperar.

Si hay un nuevo alto el fuego, reanudará la excavación, dijo, "incluso si solo encuentro el anillo de (Mahmoud) en su dedo o algunos huesos para poner en una tumba y llamarlo mi hijo".

___

Deeb informó desde Beirut. Los corresponsales de AP Mel Lidman en Tel Aviv, Israel, Julia Frankel en Nueva York, Jamey Keaton en Ginebra y Toqa Ezzidin en El Cairo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.